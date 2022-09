Malattia Carolina Marconi: tumore al seno/ “Sono morta. Poi sono nata di nuovo”

Malattia Carolina Marconi: la lotta contro il tumore al seno

Bellissima e con una grande forza, Carolina Marconi è pronta a vivere una nuova avventura nella casa del Grande Fratello dopo l’esperienza vissuta nella quarta edizione. Nella casa del Grande Fratello vip 7 arriva dopo il periodo più difficile della vita. Carolina, infatti, ha raccontato la battaglia contro il tumore al seno che è piombato improvvisamente nella sua vita il 24 marzo 2021. Una diagnosi diretta che il successivo 8 aprile l’ha portata a sottoporsi ad un’operazione lunga otto ore con cui i medici le hanno rimosso il tumore e ricostruito la mammella. In seguito all’operazione, la Marconi ha seguito un lungo percorso di chemioterapia di cui ha condiviso varie tappe sui social.

Carolina ha sempre affrontato tutto con la famiglia condividendo sui social anche i momenti bui della malattia. Senza nascondersi, infatti, la Marconi ha sempre aperto il proprio cuore condividendo con i followers la gioia quando ha concluso il percorso di chemioterapia ma anche i momenti di dolore che, nel suo percorso, non sono mancati.

Carolina Marconi: “Ho toccato il fondo”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair a gennaio 2022 in occasione della pubblicazione del libro “Sempre con il sorriso”, Carolina Marconi non ha nascosto di aver attraversato momenti davvero difficili. “Ho dovuto convivere con una cannula di quarantuno centimetri nel braccio, per otto mesi: non ho potuto fare sport, prendere in braccio i miei nipotini”, ha raccontato la Marconi.

“Ho avuto paura di trombosi, ho pensato al cuore e al fegato che possono ingrossarsi. Mi sono sentita persa, a volte, ma è quando ho toccato il fondo – perché toccarlo è inevitabile – che ho capito di poter rinascere. Sono morta, il tumore mi ha ucciso, poi sono nata una seconda volta”, ha aggiunto. Ed oggi è pronta a prendersi tutto. “Ho capito che bisogna essere felici. Non è necessario avere sempre di più: ho la mia casa, la mia macchinina, rapporti che vanno innaffiati come le piantine e, di questa mia vita, non voglio perdermi nulla”.

