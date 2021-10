Malattia Christopher Radici, il figlio Ainett Stephens e l’autismo/ “Aveva bisogno di una madre coraggiosa”

Malattia Christopher e l’autismo: la scoperta improvvisa della malattia

La scoperta della malattia del figlio Christopher, ha rappresentato un altro momento di grande dolore per Ainett Stephens, la modella e showgirl venezuelana, concorrente del Grande Fratello Vip. La donna vive attualmente in Spagna proprio insieme al figlio avuto dall’ex marito Nicola Radici. Tutto proseguiva per il meglio ma all’età di due anni il bambino ha iniziato ad accusare i primi sintomi di quello che poi sarebbe stato diagnosticato come disturbo dello spettro autistico, molto più comunemente definito autismo.

Da quel momento la vita del piccolo Christopher e della madre Ainett Stephens è cambiata per sempre. In una intervista alla trasmissione a Verissimo e che ha preceduto il suo ingresso nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip, Ainett aveva raccontato l’esordio del dramma legato alla malattia del figlio: “Mio figlio all’età di due anni ha smesso improvvisamente di parlare. Dopo un controllo, abbiamo ricevuto la diagnosi: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, nessun genitore si aspetta di ricevere una notizia del genere”, aveva detto.

Christopher, Ainett Stephens si sfoga “Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità”

L’esperienza vissuta da Ainett Stephens ha ovviamente rimesso tutto in discussione ed ha rappresentato un duro colpo per la modella che però affidandosi alla preghiera ha trovato la giusta strada da seguire anche per il bene del figlio Christopher: “Mio figlio aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa”, aveva raccontato ancora a Silvia Toffanin. Ed in merito al suo augurio per il futuro aveva aggiunto: “Mi auguro di vederlo crescere e di riuscire a sviluppare al meglio, insieme a lui, le sue capacità”. Nel raccontare brevemente la sua storia e quella della malattia del figlio nella Casa di Cinecittà, Ainett aveva racchiuso tutto in una frase: “Il mondo mi è crollato addosso”.

Oggi il piccolo Christopher ha 5 anni e rappresenta la ragione di vita di Ainett. Poco prima del suo ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip, l’ex ‘gatta nera’ del Mercante in Fiera ha condiviso sul suo profilo Instagram un video particolarmente emozionante nel quale lei ed il figlio si salutano. Christopher abbraccia e bacia la sua mamma prima dell’inizio della sua avventura televisiva nel reality di Alfonso Signorini. “Ciao Christopher, mamma tornerà presto”, aveva scritto la Stephens.



