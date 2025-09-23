Malattia Claudia Cardinale, tutto sulle cause della morte: l’attrice si è spenta tra le braccia dei figli nella casa di Parigi.

Malattia Claudia Cardinale, causa morte: l’attrice se ne va a 87 anni

Claudia Cardinale è morta oggi 23 settembre 2025 all’età di 87 anni. Lei, come poche altre dive, è stata una delle star più amate del panorama cinematografico italiano, nonchè icona assoluta di bellezza durante gli anni d’oro. L’attrice se n’è andata tra le amorevoli braccia dei figli che le sono stati accanto durante la malattia. Lei e la famiglia risiedevano ormai da diversi anni in una casa vicino a Parigi, nella città di Nemours.

Classe 1938, Claudia Cardinale è nata a Tunisi e viene subito notata dal grande Luchino Visconti che decide di farle interpretare Angelica ne Il Gattopardo. Qui diventa famoso il ballo con Alain Delon, un frammento intramontabile del cinema italiano. Successivamente, l’attrice lavora anche con Sergio Leone e Federico Fellini. Una carriera brillante che la porta a vincere ben tre Nastri d’Argento, un Leone d’Oro nel 1993 e tre David Di Donatello. Inutile dire che il mondo del cinema è ora in lutto per la sua scomparsa: con lei se ne vanno gli anni migliori della settima arte. Ma com’è morta Claudia Cardinale? Di che malattia soffriva?

Malattia Claudia Cardinale: la casa di riposo ‘forzata’ nel 2022

Le cause della morte di Claudia Cardinale non sono ancora state rese pubbliche e si attendono fonti ufficiali che svelino di cos’è morta la famosa attrice. Al momento, in base all’annuncio sulla sua scomparsa, sembra che la diva sia passata a miglior vita in modo sereno tra le braccia dei suoi cari e della sua famiglia. Nell’agosto 2022 l’attrice era stata ricoverata secondo i media “contro la sua volontà” in una casa di riposo francese, e a dare l’allarme di questo mancato consenso era stata una sua amica di Roma, anche se Claudia Cardinale era intervenuta dopo la notizia smentendo tutto: “Sto accanto alla mia famiglia, sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti“. Nell’ultimo periodo la donna ha vissuto con i figli in una casa di campagna sempre in provincia di Parigi.