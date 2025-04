Costantino Vitagliano malattia: “Prendo cortisone ogni giorno”

Costantino Vitagliano, ex volto di Uomini e Donne che ha conosciuto un successo straordinario negli anni Duemila, ha rivelato di recente di soffrire di una malattia che non ha una cura e può solamente essere tenuta sotto controllo. Si tratta di una malattia autoimmune, come spiegato da Costantino Vitagliano, che parlando del suo stato di salute ha reso nota per la prima volta nel 2024 la patologia che lo ha colpito. Costantino lo ha scoperto per caso, dopo essersi rotto un tendine mentre giocava sul divano con sua figlia, nata nel 2013. Dopo aver scoperto la malattia, Costantino si è dovuto sottoporre a cure continue: “Tutti i giorni prendo dosi da cavallo di cortisone che mi dà picchi di energia poi passo a momenti di forte stanchezza” ha spiegato a Verissimo l’ex Uomini e Donne.

Una malattia che ha cambiato la vita di Vitagliano, che da giovane spensierato, che pensava solamente al lavoro e a fare soldi, si è ritrovato a fare i conti con il dolore e l’ansia. Come spiegato proprio dall’ex modello, dopo aver ricevuto la diagnosi, ha perso 20 kg a causa della malattia. Non è chiaro di quale patologia soffra Costantino, che ha spiegato solamente di avere una malattia autoimmune, senza però rivelare nel dettaglio quale sia.

Costantino Vitagliano malattia: “Ho pensato di avere un tumore”

Dopo essersi rotto il tendine mentre giocava con la figlia, Costantino Vitagliano ha scoperto di avere una malattia autoimmune ma prima della diagnosi, per circa 40 giorni ha pensato di avere un tumore, come raccontato proprio da lui. I medici si sono raccomandati infatti di stare a riposo assoluto e lui lo ha fatto, pensando però al peggio. Solamente ulteriori esami hanno dato la risposta tanto attesa, che ha dato un nome alla malattia di Costantino Vitagliano (che noi non sappiamo). Lui ha voluto infatti rimanere sul generico, senza spiegare nel dettaglio quale fosse. Oggi, per curarsi, Vitagliano fa due iniezioni a settimana.