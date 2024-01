Malattia Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ “Anoressica per 12 anni. Sono stata in analisi…”

Cristiana Ciacci e la lotta contro l’anoressia

Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, ha sempre parlato della lotta contro l’anoressia raccontando le varie tappe della malattia contro cui ha combattuto per 12 anni. La figlia di Little Tony ne ha parlato in varie interviste come quella che ha rilasciato lo scorso febbraio a Verissimo. “Sono stata malata per 12 anni. L’anoressia è una malattia brutta, cattiva, che affonda le sue radici nelle fragilità e nei dolori. Sono cresciuta sbattuta come un pacco postale da una parte all’altra, mi mancavano le mie cose, la mia stanza, con me avevo sempre e solo la mia valigia”, le parole dette a Silvia Toffanin.

Convivere con l’anoressia non è stato facile per Cristiana che ha dovuto accettare anche l’atteggiamento del padre: “Mio papà da ignorante non ha mai compreso questa malattia. Per lui le malattie erano quelle che attaccavano il fisico come l’ictus o il tumore, la mia invece aveva attaccato l’anima per poi riversare tutti i suoi effetti sul corpo”.

Cristiana Ciacci: come è guarita dall’anoressia

Cristiana Ciacci oggi è una donna, una mamma e una moglie serena. Innamorata del marito e dei cinque figli, si dedica ai suoi affetti ma raggiungere la serenità che ha oggi non è stato affatto facile. Alla domanda di Silvia Toffanin su come sia riuscita a sconfiggere l’anoressia e a riprendere in mano la propria vita, la figlia di Little Tony ha risposto di essersi affidata a dei professionisti che l’hanno seguita per quasi vent’anni.

“Sono stata in analisi quasi 20 anni. È stato difficile, ma oggi posso dire di averli perdonati”, ha concluso facendo riferimento ai genitori e alle carenze affettive con cui è cresciuta.

