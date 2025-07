Malattia Dalila Di Lazzaro: "Dopo l'incidente restati paralizzata a letto per 11 anni, speso 750 mila euro ma soffro di dolori cronici e neuropatia"

Malattia Dalida Di Lazzaro: “Dopo l’incidente soffro di dolori cronici”

La vita di Dalila Di Lazzaro è stata costellata di alti e bassi, successi e fallimenti e non sono mancati anche i drammi e le tragedie come la morte del figlio Christian nel 1991 a soli 22 anni a causa di un incidente mentre lei è rimasta vittima di un altro terribile incidente che ha condizionato pesantemente la sua vita dalla quale ha riportato danni fisici e psicologici non indifferenti che l’hanno costretta a letto per più di dieci anni e che ha messo fine alla sua carriera. Dell’incidente e della malattia Dalila Di Lazzaro ha trovato il coraggio di parlarne solo di recente e questa sera è tornata a parlarne anche da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio.

Ospite a Oggi è un altro giorno tre anni fa, sulla malattia Dalila Di Lazzaro aveva rivelato che tutto era nato da un incidente avvenuto nel 1997. L’impatto fu talmente violento che riportò diverse fratture anche alla colonna vertebrale e soprattutto rimase paralizzata a letto per più di 11 anni e non riusciva neanche a lavarsi. E non è tutto perché l’attrice ha anche aggiunto che a causa dell’incidente ha sviluppato una malattia fortemente invalidante la neuropatia. Durante l’incidente ha sbattuto la schiena e le si sono strappati i tessuti nervosi dalla spina dorsale e da allora soffre di un doloro cronico e prende forti dosi di morfina.

Dalila Di Lazzaro: la malattia e l’incidente che hanno interrotto la carriera

A causa della malattia Dalila Di Lazzaro non ha più potuto riprendere a lavorare, oggi soffre ancora di fortissimi dolori cronici, non può stancarsi e affaticarsi e persino nel fare due passi stanca e perde energie e per questo ha sempre a portata di mano la morfina. Ha speso più di 750mila euro per curarsi ma non è servito ed ancora oggi ha gravi problemi di salute. Tutto ciò ha avuto effetti anche sulla sua situazione economica, non riuscita ad arrivare alla pensione e per questo motivo nei mesi scorsi, ospite da Mara Venier a Domenica In ha lanciato un appello per una pensione dignitosa non solo per lei ma per tutte le persone che si trovano nella sua stessa situazione.