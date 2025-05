Nella vita di Alex Britti un’importanza fondamentale l’ha avuta il padre, che ha gestito a lungo una macelleria nella quale anche lo stesso cantante, agli inizi, lavorava, per sostenersi e mettere qualcosa da parte per provare a realizzare il suo sogno. Tra i due c’era un rapporto molto stretto e così è stato fino alla morte che ha strappato via l’uomo dalla vita del figlio, lasciandolo con un grande vuoto. Ma qual era la malattia del padre di Alex Britti? Non è stata quella la patologia che ha ucciso l’uomo, ma comunque ha avuto un impatto importante sulla sua vita e su quella del figlio, come ha avuto modo più volte di ricordare proprio il cantante.

“Sono stato un bambino fortunato. Avevo ben due padri, a seconda dei giorni” ha spiegato a La Stampa il cantante, aggiungendo di aver sofferto non tanto durante l’infanzia, periodo durante il quale probabilmente non si rendeva neanche conto fino a fondo di quali fossero i problemi del padre. Il vero dramma è arrivato durante l’adolescenza, quando le cose sono peggiorate, sia perché lui era più grande e insofferente, sia perché il padre versava in condizioni peggiori. Ma qual era la malattia del padre di Alex Britti che faceva credere al cantante di avere due papà? “Il suo era un bipolarismo borderline, che è andato peggiorando con l’età” ha spiegato ancora Britti.

Qual era la Malattia del padre di Alex Britti? La paura del cantante

Proprio per via della malattia del papà, il bipolarismo borderline, lo stesso Alex Britti ha temuto di essere malato e ha scelto di farsi visitare per capire se anche lui fosse allo stesso modo affetto da questa patologia. “Quando il problema di mio papà è stato diagnosticato, sono andato da uno psicologo per capire se avessi ereditato lo stesso disturbo” ha spiegato. Era tanta la paura nel cantante nel pensare di poter soffrire dello stesso disturbo del papà, ma sembra non essere così. Fortunatamente.

Tornando ancora sulla scelta di lasciare casa da giovanissimo, per recarsi prima nei Paesi Bassi e poi fare carriera in giro per l’Italia, il cantante ha spiegato: “Non è un caso se, subito dopo il militare, sono andato a vivere da solo”. Dunque, tanto in questa decisione ha fatto la malattia del papà: forse proprio questo essere andato via di casa presto ha permesso ad Alex Britti di avere la carriera che è riuscito a costruire, con tanti successi dei quali certamente anche il papà sarà stato orgoglioso.

