Malattia della figlia di Lino Banfi: Rosanna Banfi combatte nuovamente contro un tumore. L'attrice questa volta ha un cancro ai polmoni

Sedici anni dopo la prima volta, Rosanna Banfi è tornata a combattere contro una malattia. La figlia di Lino Banfi ha scoperto infatti di avere un nuovo cancro. Una patologia che la figlia di Lino Banfi ha reso nota, come aveva fatto in passato, raccontando di essere più pronta che mai a combattere, per difendere la sua vita per il suo bene e per amore del figlio, della figlia Virginia, da poco mamma della piccola Matilde. Una famiglia che dopo la notizia si è stretta intorno a Rosanna, invitandola a tenere duro e combattere. E lei ha più voglia che mai di farlo.

A “Dipiù”, Rosanna Banfi ha raccontato qualcosa in più del suo calvario: “Dopo sedici anni l’incubo è tornato. Lotto con tutta me stessa per i miei familiari e soprattutto il mio papà”. Proprio Lino Banfi, infatti, sta soffrendo ancora molto per la scomparsa della sua amata moglie, Lucia, morta qualche anno fa dopo una malattia. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto enorme nella famiglia e proprio per questa ragione oggi Rosanna ha più voglia che mai di vivere e combattere. La malattia della figlia di Lino Banfi è tornata dopo sedici anni: questa volta ha però attaccato i polmoni.

Malattia della figlia di Lino Banfi: “Ho scoperto una macchiolina al polmone”

Rosanna Banfi, attrice nonché figlia di Lino Banfi, a “Dipiù”, ha raccontato di avere scoperto un nuovo tumore, questa volta al polmone, dopo una tac di routine per tenere sotto controllo il suo stato di salute. Dopo aver scoperto di avere una macchiolina al polmone, Rosanna ha spiegato: “Non ci ho pensato due volte e ho chiesto di fare tutto quello che era necessario il prima possibile. Ho un adenocarcinoma al polmone destro”. Il tumore, la malattia della figlia di Lino Banfi, è fortunatamente circoscritto, senza metastasi: l’attrice ha già iniziato il lungo percorso per guarire.