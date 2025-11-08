Malattia di Amanda Sandrelli: nel 2009 la figlia di Stefania Sandrelli ha avuto un tumore e ha subito un intervento per rimuovere il nodulo

L’attrice Amanda Sandrelli, figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli, nel 2009 ha avuto un problema di salute del quale ha spesso parlato. L’attrice ha infatti spesso ricordato quei momenti difficili, spiegando che solamente la prevenzione le ha salvato la vita. Ma qual era la malattia di Amanda Sandrelli? La figlia di Stefania ha avuto un tumore al seno, del quale ha parlato solamente più avanti. Al momento della diagnosi e delle cure, infatti, non ne ha parlato pubblicamente, anzi, ha scelto di vivere in forma intima quel periodo così complicato, senza raccontare a nessuno cosa stesse accadendo.

Neppure alla mamma, infatti, raccontò il suo dramma, decidendo di affrontare in maniera solitaria quel momento negativo, nella speranza di uscirne quanto prima. E così, per fortuna, è stato. Amanda, infatti, dopo un’operazione che ha portato alla rimozione di quel nodulo, è tornata a stare bene, portando però nel cuore il ricordo di quel periodo così difficile.

Malattia di Amanda Sandrelli: “Ho pensato subito alla morte”

Amanda Sandrelli, l’attrice e figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli, nel 2009 ha dovuto affrontare un momento molto complicato con la diagnosi di tumore. “Quanto senti la parola ‘cancro’ subito ti viene da pensare alla morte o alle possibili mutilazioni…” ha ammesso più avanti l’attrice, che all’epoca non ne parlò pubblicamente e neppure con i suoi cari. Dopo un intervento e la rimozione di quel nodulo al seno, Amanda Sandrelli è guarita. Non c’è stato infatti bisogno di terapie o altro: fortunatamente il tumore era infatti rimasto circoscritto, senza invadere altri tessuti o organi.

Oggi Amanda Sandrelli, che negli anni ha rivelato quanto le fosse successo, ammette candidamente di essere convinta che sia stata la prevenzione a salvarle la vita. Solamente una diagnosi tempestiva ha infatti permesso all’attrice di continuare a vivere in maniera serena e senza grandi preoccupazioni, se non i controlli periodici.