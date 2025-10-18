Malattia di Costantino Vitagliano, come sta? Una patologia autoimmune per l'ex Uomini e Donne che oggi deve convivere con le terapie

Da qualche anno Costantino Vitagliano è stato costretto a rivedere le sue abitudini e a cambiare la sua vita a causa di una malattia che lo ha colpito e che a lungo lo ha fatto temere persino per la sua vita. Dolori forti e improvvisi e una diagnosi che tardava ad arrivare per l’ex Uomini e Donne, che ha scoperto di soffrire di una malattia autoimmune solamente dopo diversi esami. Come dicevamo, la malattia di Costantino Vitagliano è una patologia autoimmune della quale soffre ormai da diverso tempo: per curarsi si sta sottoponendo a diverse terapie sperimentali, con la speranza di tenere sotto controllo la patologia. Lo stesso Costantino ha spiegato di sottoporsi alle terapie diverse volte a settimana.

Daphne, chi è la nuova fidanzata di Costantino Vitagliano/ "Il suo sostegno è fondamentale"

Dopo aver riportato i primi sintomi, Costantino ha cominciato a perdere peso. “Ho perso 25 chili. Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita” ha rivelato l’ex Uomini e Donne, che dunque è consapevole del fatto che dovrà convivere per tutta la vita con la patologia.

Costantino Vitagliano, chi è: l'avventura a Uomini e Donne e il successo/ "10mila euro in un'ora"

Malattia di Costantino Vitagliano, come sta? “L’infiammazione mi allargava l’aorta”

Raccontandosi a Verissimo, Costantino Vitagliano ha parlato della sua patologia e di come sia stato complicato scoprire di soffrire di questa malattia. L’ex Uomini e Donne, nell’intervista, ha spiegato che la malattia gli ha allargato l’aorta: per questo l’ex Uomini e Donne ha rischiato di morire prima di scoprire di che patologia si trattasse e tenerla sotto controllo.

“Questa infiammazione mi allargava l‘aorta. Sono stato ricoverato diverse volte, e con il tempo abbiamo scoperto che si trattasse di questa malattia rara” ha rivelato il personaggio televisivo. Dal punto di vista mentale, la malattia di Costantino Vitagliano non è stato un colpo semplice da accettare per lui. A lungo, infatti, si è chiesto come mai fosse successo proprio a lui, imparando però con il tempo a convivere con questa nuova condizione.

Costantino Vitagliano, messaggio choc all'ex Uomini e Donne: "Malattia? Spero che tu muoia"/ Lui replica