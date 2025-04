Solo poche settimane fa il mondo del cinema e della televisione si è fermato per piangere la scomparsa di Eleonora Giorgi, splendida attrice molto attiva tra gli anni Ottanta e Novanta, simbolo di bellezza perpetua e dolcezza incredibile. Così l’hanno descritta tutti coloro che la conoscevano bene, a partire dai figli. Ma che malattia aveva Eleonora Giorgi, la stessa che l’ha strappata via alla vita a poco più di settanta anni? L’attrice romana soffriva di un tumore al pancreas. Una patologia subdola che purtroppo lascia poca speranza a chi ne viene colpito. Eleonora lo sapeva bene e per questa ragione si è goduta al massimo, fino alla fine, la sua splendida famiglia, circondata dall’amore dei figli, dei nipoti e delle nuore, nonché quello dell’ex marito Massimo Ciavarro, che non l’ha mai abbandonata.

Eleonora Giorgi ha vissuto la malattia in maniera positiva, con il sorriso, cercando di trasmettere messaggi continui di speranza anche per chi, come lei, affronta questo percorso. E proprio con il sorriso se ne è andata, circondata dall’amore dei suoi cari. L’attrice ha condiviso passo dopo passo l’iter della patologia, venendo spesso ospitata in programmi televisivi quali Verissimo, nei quali non ha mai nascosto di essere consapevole di quale sarebbe stata la fine di questo percorso. Nonostante ciò, non ha mai perso il sorriso e la speranza. La malattia di Eleonora Giorgi, il tumore al pancreas, ha purtroppo una percentuale di sopravvivenza bassissima ma la ricerca continua, nella speranza di poter scrivere, in futuro, un finale diverso.

Malattia di Eleonora Giorgi: il tumore al pancreas aveva portato a metastasi nel corpo

Eleonora Giorgi era stata colpita nel 2023 dal tumore al pancreas. L’attrice ha parlato fin da subito della diagnosi, dando in prima persona la terribile notizia della patologia. Non si è mai nascosta e ha affrontato sempre tutto a viso scoperto, senza paura. L’attrice è scomparsa nel marzo 2025, nella clinica dove era ricoverata ormai da qualche tempo, da quando, non potendo più camminare, i figli avevano deciso di accompagnarla verso la morte nel modo meno traumatico possibile. La malattia di Eleonora Giorgi aveva ormai portato a metastasi ai polmoni e al cervello: troppo esteso per tentare qualsiasi terapia sperimentale.

Fino alla fine, al suo canto nel percorso della malattia di Eleonora Giorgi, è rimasto anche il suo ex marito, Massimo Ciavarro, che la splendida attrice aveva sposato negli anni Novanta, mettendo al mondo il suo secondo figlio, Paolo. Come aveva avuto modo di raccontare proprio lei, Massimo non l’aveva mai lasciata sola e dopo la diagnosi si era fermato a dormire con lei, curandosi della donna che lo aveva reso padre.