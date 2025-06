Malattia di Nino Benvenuti, come è morto? Non molte le informazioni in merito alla patologia che aveva colpito il campione di pugilato

Malattia di Nino Benvenuti, che patologia aveva il campione di pugilato?

Il 20 maggio è morto Nino Benvenuti, campione azzurro di pugilato. L’azzurro, campione olimpico nel 1960, è morto dopo una lunga patologia. Ma qual era la malattia di Nino Benvenuti? Non sono molte le informazioni sulle condizioni di salute del pugile, che a quanto pare nei suoi ultimi anni di vita ha fatto i conti con delle condizioni di salute non buone.

Nino Benvenuti è dunque morto al culmine di una malattia, all’età di 87 anni. La leggenda del pugilato aveva affrontato in silenzio questa patologia, senza lasciar trapelare nessuna informazione. Anche dopo la morte, infatti, non sono state rese note informazioni in merito alla patologia che aveva affetto Benvenuti.

Della malattia di Nino Benvenuti aveva parlato anche il suo grande amico Abdon Pamich, che all’Adnkronos aveva raccontato: “Sapevo fosse malato ma questa triste notizia mi ha sorpreso. Perdo un idolo ma anche un amico”. Dunque, le persone intorno a Nino Benvenuti, quelli che più gli volevano bene e che lo conoscevano personalmente, sapevano della malattia di Nino Benvenuti, anche se le informazioni in merito non erano state rese note al pubblico, per via della riservatezza che contraddistingueva il campione di pugilato.

Malattia di Nino Benvenuti: nel 2018 il malore

Se non sono molte le informazioni in merito alla malattia di Nino Benvenuti che l’ha strappato alla vita all’età di 87 anni, sappiamo invece che nel 2018 il campione di pugilato era stato ricoverato per un malore all’ospedale di Tor Vergata, a Roma. Dopo il malore che lo aveva colpito, Nino Benvenuti era stato costretto a fermarsi per un periodo: forse proprio in quel momento aveva ricevuto la diagnosi di malattia, la stessa che poi lo ha portato alla morte, ma non è dato saperlo, vista la riservatezza che la famiglia ha deciso di mantenere in merito.

