Malattia di Patrizia Pellegrino: la conduttrice nel 2021 ha scoperto di avere un tumore al rene e si è sottoposta a un intervento

A La volta buona, Patrizia ha raccontato di come sia cambiata la sua vita dopo la diagnosi di tumore al rene: “La prima paura è stata quella di lasciare i miei figli, ma oggi sto bene grazie ad un’operazione; dopo 4-5 giorni ero già a casa”. Nonostante la grande paura dopo la diagnosi, fortunatamente il decorso dopo aver scoperto della malattia, è stato abbastanza buono: la conduttrice è riuscita infatti a risolvere il tutto con un’operazione, senza la necessità di sottoporsi a terapie varie, anche se ovviamente Patrizia continua a rimanere sotto controllo. La malattia di Patrizia Pellegrino, infatti, è stata per lei un duro colpo ma fortunatamente con un’operazione, è riuscita a lasciarsi alle spalle quel brutto periodo.

Malattia di Patrizia Pellegrino: “Un medico è stato il mio angelo”

Patrizia Pellegrino ha avuto la fortuna di incontrare, durante il periodo della malattia, tante persone che le sono state accanto. In particolar modo, Patrizia ha raccontato di essere stata protetta da un uomo, il suo medico, che le è stato vicino in maniera importante, dandole coraggio e infondendo in lei quella fiducia necessaria per affrontare l’intervento e il periodo successivo con serenità, nonostante la paura.

“Ho incontrato un angelo, è stato come avere mio padre accanto a me” ha rivelato la conduttrice. La malattia di Patrizia Pellegrino è dunque per lei ormai un lontano ricordo, fortunatamente lasciato alle spalle, anche se non senza paura. Proprio in quel periodo Patrizia ha potuto fare affidamento sull’amore dei suoi figli e su quello del compagno Giampiero, nella sua vita, all’epoca, da un paio di anni. Un momento dunque di grande paura ma allo stesso tempo coraggio e amore, che ha permesso a Patrizia di sentirsi circondata di persone che le volevano bene davvero, in uno dei periodi più complicati della sua vita.