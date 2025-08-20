Malattia di Pippo Baudo: di quale disturbo soffriva il presentatore televisivo? Negli ultimi tempi era sparito: persino parlare al telefono era complicato

Ormai da tempo Pippo Baudo era scomparso dai radar della televisione. Da mesi e mesi, infatti, il grande conduttore non veniva inquadrato dalle telecamere. Il motivo è facilmente intuibile: vista l’età e gli acciacchi tipici dell’anzianità, Pippo aveva preferito ritirarsi a vita privata, abbandonando la televisione. Ma quale è la malattia di Pippo Baudo della quale si è parlato molto degli ultimi giorni, che avrebbe portato alla morte il signore della televisione?

Angela Lippi, chi è la prima moglie di Pippo Baudo/ Perchè si sono lasciati e cosa fa oggi

A chiarire le cause della morte del conduttore è stato Giorgio Assumma, suo amico fraterno. Parlando con il Corriere della Sera, l’amico di Pippo Baudo ha rivelato quali fossero le condizioni di salute del presentatore, che come rivelato non soffriva di alcuna grave malattia ma semplicemente di diversi problemi legati all’età. Pippo aveva infatti 89 anni e come è normale che sia, soffriva di diversi problemi che ne hanno poi causato la morte. Baudo, come sottolineato dall’amico, “ha avuto un indebolimento neurologico alle gambe che lo ha condizionato molto”. Contestualmente ha cominciato a vedere sempre meno: i problemi agli occhi ne hanno sicuramente condizionato l’ultimo periodo della vita.

Diretta funerali Pippo Baudo: streaming video tv/ Dove seguire su Rai e Mediaset ultimo saluto al conduttore

Malattia di Pippo Baudo: cosa ha portato il presentatore alla morte

Pippo Baudo non si vedeva più in tv ormai da tanto tempo a causa dei problemi di salute che ne avevano condizionato la vita. Il presentatore si era allontanato non solamente dalla telecamera, ma anche dai suoi amici cari. “Nell’ultimo periodo preferiva lunghe telefonate” ha rivelato ancora il suo caro amico Giorgio Assumma, spiegando che andare a trovarlo era diventato complicato per via dei disturbi che lo affliggevano. Insomma, per via delle sue condizioni fisiche Pippo Baudo aveva deciso di ritirarsi a vita privata, preferendo le comunicazioni telefoniche.

Militello Val di Catania: dove si trova e dov'è sepolto Pippo Baudo/ Perché è stato scelto questo borgo

Negli ultimi mesi, però, persino quelle erano diventate complesse. La malattia di Pippo Baudo, o meglio, possiamo dire l’avanzare dei problemi dovuti all’età, hanno impedito anche le telefonate. In tanti, nelle scorse settimane, lo hanno chiamato per sentirlo, senza però ricevere risposta. Pippo, infatti, nelle ultime settimane della sua vita è stato molto male, tanto da isolarsi da tutto il resto, affetti compresi.