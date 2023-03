Malattia di Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge/ La lotta la cancro “messi alla prova più volte”

Chi è Wendy Kay è la mamma di Soleil Sorge?

Un bellissimo rapporto tra Wendy Kay e Soleil Sorge, mamma e figlia, che ci sono sempre state l’una per l’altra. Soleil, infatti, è sempre stata accanto alla mamma che ha dovuto affrontare più volte la lotta contro il cancro. Proprio Wendy dalle pagine del settimanale DiPiù ha parlato del ritorno del cancro: “mi hanno spiegato che il tumore alle ossa deriva da quello al seno che avevo già affrontato e superato due volte negli anni passati. Ormai da 15 anni andiamo avanti con questa storia. Eppure facevo i controlli di routine e andava tutto bene. Ero tranquilla. Io non mollo, non ho intenzione di mollare perché voglio arrivare a vedere i miei nipotini: Soleil ha detto che me ne farà cinque”.

Dopo aver sconfitto per ben due volte un cancro al seno, la mamma di Soleil Sorge si ritrova ora a lottare contro il cancro alle ossa. Tutto è iniziato da un dolore al bacino che ha confuso pensando ad accumulo di acido lattico dovuto a eccessivi sforzi in palestra essendo una donna molto sportiva e attenta alla forma fisica. Successivamente, sotto consiglio del medico di fiducia, si è sottoposta ad una serie di controlli ed accertamenti che hanno portato alla luce questo brutto male.

Soleil Sorge e il rapporto con la madre Wendy Kay: “è la mia migliore amica, è colei che mi ha insegnato la forza”

Soleil Sorge è legatissima alla mamma Wendy Kay. Proprio la influencer, ospite di Verissimo, ha parlato della malattia della madre: “per due volte di seguito a mia mamma è stato diagnosticato il cancro al seno. Credevamo di aver vinto definitivamente la battaglia, ma alcune cellule hanno metastatizzato all’interno del bacino: questa volta, sicuramente, io sono più forte, più grande e posso starle accanto. Lei ha già affrontato questo male, che comunque rimane brutto, difficile e atroce”.

Non solo, la influencer si è soffermata sul rapporto con la mamma confessando: “è la mia migliore amica, è colei che mi ha insegnato la forza, l’amore, la spiritualità, è tutto per me. È l’amore della mia vita. Una mamma grandiosa, non potevo chiederne una migliore. Dopo un distacco adolescenziale, ho realizzato quanto è importante la presenza dei genitori e quanto ne volessi sempre di più, perché non si sa mai quando si può perdere. Questo è molto brutto”.











