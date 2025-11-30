Diego Dalla Palma, dal calvario della malattia al mondo dell’arte, fino all’annuncio sulla morte: “Ho pianificato come e quando me ne andrò”.

Il make up non conosce segreti, l’arte dell’estetica passa per la genialità di Diego Dalla Palma che nel suo settore è forse tra i più autorevoli e stimati. Eppure, quelle intuizioni dal punto di vista visivo, l’abilità nel disegno, sono stimoli che – come lui ha raccontato – nascono appena dopo un momento nefasto e traumatico della sua vita. A soli 6 anni viene colpito da una meningite fulminante; l’apprensione e la paura prendono il sopravvento e dopo e fortunatamente, dopo il coma, la rinascita. E’ al termine di questo calvario della malattia che il maestro del make up inizia ad avere quelle ispirazioni inedite: “Prima non avevo mai disegnato, dopo il coma ho scoperto l’arte”.

Mihaela Tritean, chi è la mamma di Patrizia Cormos/ “Forse mia figlia si poteva salvare”

La malattia è stata in un certo senso un punto di partenza; nelle difficoltà e nel malessere ha riscoperto una nuova versione di sé – seppur giovanissimo – che è stata la base di ciò che lo ha reso celebre nel suo settore. “Lì è cambiata la mia vita”, raccontava Diego Dalla Palma che ricorda bene anche le difficoltà: “Dopo il coma ero irriconoscibile”.

Belen e Cecilia Rodriguez, perché hanno litigato?/ La sorella minore spiega: "Ognuno ha la sua vita..."

Diego Dalla Palma e la morte programmata: “Ecco cosa farò prima di andarmene”

Tornando all’attualità, con la malattia alle spalle, Diego Dalla Palma è al centro dell’attenzione per un annuncio choc: “Ho programmato la mia morte”. Il celebre make up artist ha infatti raccontato di aver deciso nei minimi dettagli il modo e il quando del suo ultimo respiro. Il suo obiettivo – come riporta Sky Tg24 – è di non raggiungere la soglia degli ottant’anni. Una scelta che può alimentare il dibattito ma che, per lui, non conosce compromessi. “In un luogo del cuore, vivrò prima momenti meravigliosi e poi me ne andrò”. Diego Dalla Palma ha dunque spiegato che in quel frangente sarà aiutato da un medico per l’assunzione di un composto che, senza fornire ulteriori dettagli, lo porterà al passaggio a miglior vita come da suoi piani.