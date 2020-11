Malattia Donatella Rettore/ Dalla talassemia al cancro: “devo essere operata di nuovo”

Lo scorso 26 gennaio Donatella Rettore insieme al marito Claudio Rego è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In”. In quell’occasione aveva rivelato di soffrite di talassemia, una malattia ereditaria del sangue che provoca la graduale distruzione dei globuli rossi, da quando aveva 29 anni: “Devo stare attenta alle mie difese immunitarie”. La rettore aveva anche rivelato di aver rischiato di morire nel 1992. “Avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata“. A marzo, in un post su Instagram, la Rettore ha comunicato di essere stata operata allo IOV, l’istituto Oncologico Veneto: “Ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato alla Iov, ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Mi debbono rioperare in fretta”.

DONATELLA RETTORE E LA MALATTIA

Donatella Rettore sempre molto aperta e libera di comunicare con i suoi fan, ha voluto condividere con loro anche questa difficile notizia. Il messaggio era accompagnato da un coloratissimo “I love you” dedicato a tutti i suoi fan che la sostengono da sempre. Alla fine uno struggente appello per il marito e gli amati cani: “Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, ma non chiamatelo ora che è già scosso di suo, Orso, Lupo e Collins”. Tantissimi i messaggi dei suoi ammiratori e sostenitori che le hanno mostrato tutto il loro affetto: “Sei meravigliosa vedrai che tornerai più forte di prima. Pregherò per te”, “Forza Donatella… Tornerai come cantavi.. Splendido-Splendente” e “Coraggio Donatella ti voglio bene spero di rivederti presto in forma”.



