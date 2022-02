Malattia Donatella Rettore: doppia operazione per tumore al seno/ “Peggio è passato, testimonio la vita”

Donatella Rettore e la lotta contro la malattia: la doppia operazione per un tumore al seno

Donatella Rettore sarà al Festival di Sanremo 2022 dopo ventotto anni dall’ultima volta e dopo avere superato una brutta malattia: nel marzo 2020, mentre l’Italia era in lockdown a causa dell’emergenza Covid-19, è stata infatti operata due volte per un tumore al seno scoperto nel corso di un controllo di routine. “Sono stata salvata dallo Iov (Istituto Oncologico Veneto, ndr). Adesso sono trascorsi due anni esatti, due anni lunghissimi ma anche bellissimi. Io ero tranquilla, mi sottoponevo a controlli periodici, ma quella volta la mia ginecologa, visitandomi, mi disse: “Non mi piace il sassolino che hai qui”. Avevo un chicco di riso, piccolo ma molto scatenato e cattivo”, ha raccontato a Il Mattino.

È per questa ragione che non smette di ringraziare l’entourage di medici che l’ha curata: “Persone di grande competenza e grande amore per gli esseri umani. Se avessi aspettato, sottovalutato la questione, il mio percorso sarebbe sicuramente stato diverso”. Adesso la sua vita è finalmente tornata alla normalità, dato che le sue condizioni di salute sono buone, ed è pronta a tornare sulle scene. “Sei vivo, e quando sei vivo devi fare cose”.

Donatella Rettore a Sanremo dopo la malattia: la voglia di vivere

Donatella Rettore è al Festival di Sanremo 2022 non soltanto per tornare a cantare di fronte al grande pubblico, ma anche per dare una testimonianza diretta della sua voglia di vivere, che si è ulteriormente accresciuta dopo la lotta contro la malattia. “Sono venuta a Sanremo a testimoniare la vita, a portare leggerezza e musica da ballare: stiamo andando verso la primavera, il peggio è passato, anche nella mia vita”, ha ribadito a Il Mattino.

La cantante, a distanza di ventotto anni dalla partecipazione con “Di notte specialmente”, che si posizionò al decimo posto della classifica, tornerà sul palco dell’Ariston con “Chimica” insieme a Ditonellapiaga. Lo scorso anno, invece, era stata ospite in occasione della serata delle cover per affiancare La Rappresentante di Lista nell’esibizione sulle note di “Splendido splendente”.

