Malattia Donatella Rettore, di cosa ha sofferto la cantante

Come tutte le vite, anche quella di Donatella Rettore è stata contraddistinta da diversi alti e bassi, gioie e dolori. E negli anni, la cantante de Il Kobra e altri grandi successi, ha ammesso di aver sofferto di talassemia, una patologia del sangue contraddistinta da anemia cronica e problemi cardiovascolari. Una malattia della quale Donatella Rettore ha parlato ampiamente nel corso degli anni, ammettendo anche come abbia giocato a suo sfavore per il concepimento di un figlio negli anni, oltre a motivi personali che la cantante ha confidato in una intervista tra le colonne di Vanity Fair: “Evidentemente non ero tagliata. Forse perché mi sento ancora molto figlia. Ci abbiamo provato, ma evidentemente dall’alto erano certi che non fossi adatta” le parole della cantante.

Oltre alla talassemia, Donatella Rettore nel 2020 si è ritrovata anche a fare i conti con un tumore al seno: Sono stata salvata dallo IOV in piena pandemia” ha raccontato tornando sulla malattia che l’ha colpita nel complicato periodo del lockdown.

Malattia Donatella Rettore, cosa è accaduto: “Tumore? Un chicco di riso scatenato”

Riguardo alla malattia Donatella Rettore ha parlato svelando anche qualche dettaglio in più, soffermandosi per esempio sul tumore al seno con il quale ha fatto i conti nel 2020.

“Nel giro di pochissimi giorni sono stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico. Avevo un chicco di riso, piccolo ma molto scatenato e cattivo” ha raccontato la cantante che ha poi raccontato la sua nuova vita, proseguita anche con il ritorno in gara al Festival di Sanremo nel 2022. Un mattone sopra l’altro, Donatella Rettore ha raccontato la sua rinascita, culminata con la gara all’Ariston e una visione nuova e differente della vita.