Malattia Eleonora Giorgi, come sta? “Sottoposta ad un’importante operazione”/ “Ho strizza e paura”

Sono passati diversi mesi da quando Eleonora Giorgi ha annunciato la malattia, di avere un tumore al pancreas. L’attrice lo ha annunciato in diretta a Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino e da allora quasi quotidianamente informa i suoi fan e sostenitori delle sue condizioni di salute attraverso i suoi social Eleonora ha deciso di rendere pubblica la sua lotta contro il cancro e di affrontarla con positività, forza e determinazione per infondere un messaggio di speranza. E con questo spirito combattivo sarà tra gli ospiti della cerimonia dei David di Donatello 2024 che verrà trasmessa su Rai1.

Come sta Eleonora Giorgi? Della sua malattia l’attrice ha parlato di recente durante una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo rivelando che da lì a breve si sarebbe dovuta sottoporre ad un’importante operazione. L’operazione si è svolta nelle scorse settimane e per fortuna è andato tutto bene. È stata la nuora Clizia Incorvaia la prima ad annunciare la buona riuscita dell’intervento con post su Instagram: “Grazie per le vostre preghiere, grazie per il vostro amore…. primo traguardo raggiunto. È andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e per la vicinanza.”

Della sua malattia Eleonora Giorgi parla apertamente sia sui social che in tv. In una recente intervista a Verissimo aveva confessato: “Ho un po’ di strizza e di paura. Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere gli ospedali ed adesso martedì devo fare una complessa operazione. Tuttavia ringrazio la scienza ed i medici perché hanno reso possibile che questa operazione si possa fare.” E poi ha aggiunto speranzosa: “Abbiamo la fortuna di avere le probabilità di risultati buoni da questa operazione molto alti.”

L’attrice settantenne che sarà ospite ai David di Donatello 2024 nella sua malattia può contare sulla vicinanza della sua famiglia, dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, delle nuore tra cui l’influencer Clizia Incorvaia e soprattutto del nipotino Gabriele. Al suo fianco, inoltre, in questa dura e difficile lotta ha anche l’ex marito Massimo Ciavarro, con lei in ospedale durante l’operazione.











