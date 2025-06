L'intervista a Repubblica di Emanuele Dotto: lo storico radiocronista ha svelato di avere la sclerosi multipla, ecco le sue parole

Emanuele Dotto, uno dei cronisti di calcio più amati, dalla voce inconfondibile a dalla cultura sul mondo del pallone pressochè infinita, ha svelato di essere malato. Si è confessato a Repubblica spiegando di aver scoperto di avere la sclerosi multipla progressiva, ad un mese esatto dalla fine del lavoro, da quando cioè è andato in pensione. “Ogni giorno che passa è un giorno guadagnato”, racconta, ricordando che oggi ha 73 anni ma quando gli fu diagnostica la malattia ne aveva 67.

Da quando gli è stata diagnostica questa brutta malattia, ovviamente il mondo ad Emanuele Dotto appare differente, sottolineando di apprezzare le piccole cose, come “il giardino della scuola elementare di Genova Quinto”, dove lo stesso passa il tempo in carrozzina, ascoltando musica ma anche “leggendo e sopravvivendo”. Emanuele Dotto racconta di aver dato molto ma di aver ricevuto anche molto “Nel cambio ci guadagno”.

EMANUELE DOTTO: “LA MIA PRIMA RADIOCRONACA…”

Il giornalista non ha quindi perso la sua proverbiale ironia: “Bisogna scherzarci su un po’”, rivela, aggiungendo che ogni giorno peggiora di più, senza possibilità di guarire: “Senza mia moglie e mia figlia non ce la farei”, anche perchè “Il corpo sta andando dove vuole ma la mente e la memoria per fortuna no”. Emanuele Dotto fa parte del Dream Team dei cronisti, la squadra di Tutto il calcio minuto per minuto: “Ho avuto dei maestri veri – racconta – oggi urlano tutti in radio e in tv”, mentre prima il campionato di calcio era come “la messa cantata della domenica: dopo la chiesa e i pasticcini c’era il pomeriggio alla radio o allo stadio”.

La prima partita commentata in radio nasconde un clamoroso aneddoto: “Varese-Lazio, gennaio 1982, c’era così tanta nebbia che non vedevo i gol così chiesi al dirigente varesino, un certo Beppe Marotta, di informarsi sui marcatori: da lì nacque la nostra amicizia, sono diventato il padrino dei suoi figli”. Fra le radiocronache più note anche quella del 29 gennaio del 1995, quando allo stadio Marassi di Genova morì l’ultra rossonero Claudio Spagnolo, accoltellato, ma anche quando al termine di un’Atalanta-Avellino 3-3, “alcuni esagitati ribaltarono l’auto della Rai”. L’inzio vero e proprio fu comunque con la carta stampata, nel 1976 per il Corriere Mercantile di Genova, quindi fu la volta del Giornale con Indro Montanelli.

EMANUELE DOTTO, MOANA POZZI E LO ZIO SACERDOTE

Emanuele Dotto è un pozzo di aneddoti e ce ne è uno anche su Moana Pozzi, che viveva a Lerma, il paese della provincia di Alessandria di cui lo stesso è originario. “Sveglia e bravissima, andava sempre a messa, la sua madre era la più bella del paese, ed era molto amica di mia mamma”. Ed anche in quel paese sconosciuto ai più nacque la vocazione giornalistica di Emanuele Dotto: “Tutto merito di mio zio Emanuele che era un sacerdote, detto anche il “prete del giornale rosa” in quanto leggeva sempre La Gazzetta dello Sport”.

Grande appassionato di ciclismo, quando c’era il Giro d’Italia e il Tour de France dall’altoparlante della parrocchia “Si sentivano le voci dei radiocronisti che riempivano la valle”, aggiunge Dotto. Il cronista ha quindi concluso, sintetizzando, la sua vita con queste parole: “Ho visto, ho guardato, ho raccontato e mi sono divertito”. Emanuele Dotto, il cui fratello Massimo Dotto è giornalista sportivo di casa Mediaset, ha raccontato l’ultima radiocronaca il 2 giugno di 6 anni fa, per l’ultima tappa del giro d’Italia, annunciando appunto la decisione di ritirarsi dalle scene, anche se ha poi lavorato con Quelli che il calcio fino al primo marzo 2020. E’ uno dei commentatori e cronisti più simpatici e amati degli ultimi anni, tutto merito di Tutto il calcio minuto per minuto ma anche semplicemente del suo grande talento nel raccontare gli eventi sportivi.