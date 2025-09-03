Di che malattia soffriva Emilio Fede? Dal tumore al pancreas, la diagnosi errata alla lunga battaglia in una residenza per anziani.

Malattia Emilio Fede, di cos’è morto il direttore del Tg4? Dal tumore al pancreas all’RSA di Segrate

Emilio Fede è morto. Il noto giornalista e direttore del Tg4 aveva 94 anni e da diverso tempo era in una RSA a Segrate per essere seguito durante la sua malattia. Amico ormai fedele di Silvio Berlusconi ha sempre sostenuto l’ex premier durante la nascita di Forza Italia ed è sempre stato un punto fermo della politica italiana. Di quale malattia soffriva Emilio Fede? L’ex volto del Tg4 si trovava ricoverato ormai da diverso tempo e nella mattinata di martedì 2 settembre le sue condizioni sono peggiorate drasticamente.

Nel 2014 era arrivata la diagnosi di tumore al pancreas e sembrava che Emilio Fede avesse pochissimi mesi di vita. Fortunatamente la diagnosi si rivelò errata in termini di aspettativa di sopravvivenza e il direttore riuscì a stare bene ancora per un po’ di tempo. Negli ultimi anni, però, non ha potuto essere curato a casa sua viste le necessità date dalla malattia e nel totale riserbo è stato ospite della Residenza San Felice in provincia di Milano. In data 2 settembre 2025 la figlia Sveva ha poi mandato un comunicato al Corriere della Sera: “Papà è in condizioni critiche, purtroppo. Continua a lottare come un leone. È un guerriero“.

EMILIO FEDE/ Da Vermicino a Berlusconi, luci e ombre di un "signore" della diretta

Emilio Fede sulla morte: “Brutta, ma la rispetto“

Proprio a luglio di quest’anno Emilio Fede era tornato a far sentire la sua voce parlando proprio della morte: “È brutta, ma la rispetto. Ho appena compiuto 94 anni, sono vicino ai 100: un bel traguardo“. Nel corso del tempo la patologia oncologica è progredita diventando sempre più aggressiva da trattare. Oltretutto, il giornalista si era sottoposto a numerosi esami del sangue, per la precisione ogni tre mesi al fine di trovare la giusta cura dopo le indagini cliniche.

Partito dal 1981 come direttore, era diventato popolare dopo la straordinaria conduzione della morte di Alfredino Rampi, quando una schiera infinita di telespettatori si collegarono al televisore sperando di riveder riaffiorare il bambino dal pozzo di Vermicino. Nel corso degli anni ’90 Emilio Fede è passato poi a Mediaset e non tutti sanno che è stato proprio lui il fondatore di Studio Aperto e del Tg di Italia 1. In seguito, visto il grande successo è diventato direttore del Tg4, famoso vista la linea editoriale ‘particolare’ a favore di Silvio Berlusconi con un continuum di spot relativi al Cavaliere.