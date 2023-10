Malattia Emma Bonino: “Sono guarita dal tumore”/ Dopo 8 anni il microcitoma se ne è andato”

Emma Bonino ha comunicato una splendida notizia durante l’intervista al programma Belve, puntata che andrà in onda questa sera su Rai Due. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice, la nota politica ha raccontato di essere guarita dal tumore che l’affligge da quasi dieci anni. “Sono guarita dal tumore”, ha spiegato senza troppi giri di parole Emma Bonino. Nel dettaglio, la politica di +Europa ha raccontato: “Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? – le anticipazioni della puntata in onda questa sera alle 21:20 sul secondo canale – sono andata avanti e continuerò ad andare fin dove mi reggeranno le forze, spero a lungo…anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore. Devo fare ancora una tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se ne è andato”.

Come ricorda l’Adnkronos, ad Emma Bonino fu diagnosticato il cancro al polmone sinistro nel 2015 e da allora la stessa ha iniziato tutte le cure e le terapie del caso, che evidentemente hanno avuto un esito decisamente positivo. “Non sono intenzionata ad interrompere le mie attività perché – aveva raccontato all’epoca – da una passione politica non ci si può dimettere, però è chiaro che le mie attività dovranno essere organizzate in base alle esigenze mediche cui è necessario dare in questo momento una priorità assoluta, cosa non facile anche per me”.

EMMA BONINO: “SONO GUARITA DAL TUMORE” E SUL SUO RAPPORTO CON PANNELLA

Tanti gli argomenti toccati nel corso dell’intervista di Emma Bonino a Belve, fra cui il rapporto con Marco Pannella: “Mi manca? Sì, è stata una rottura unilaterale da parte su (dice riferendosi alla rottura degli ultimi tempi, prima della morte del noto parlamentare ndr) Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto”.

Quindi Fagnani ha insistito: “Davvero non ha capito i motivi della rottura?”, e le ha replicato: “No, o forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro. Qualcosa che avrei voluto dirgli ma non ho fatto in tempo? Sì, gli volevo chiedere ma che ti prende, ma che ti viene in mente? Lui disse una volta che ero una burocrate leale, mah”.

