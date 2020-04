Malattia Emma Marrone/ L’artista torna a parlarne: “Non sarà più bionda”

Emma Marrone è ritornata a parlare della malattia che l’ha colpita diverse volte anche negli scorsi mesi, in occasione della sua partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Sono tante cose che ha dovuto cambiare nella sua vita da quando ha scoperto che il tumore alle ovaie era tornato, anche se adesso è stato sconfitto. Fra cui la possibilità di un cambio drastico al colore dei suoi capelli, da tanto tempo di un biondo acceso. “Potrei addirittura non esserlo mai più”, ha rivelato a Il Corriere della Sera, “io sono bionda dentro“. I medici infatti le hanno raccomandato di non tingersi più la chioma: “Mi sono presa la libertà di metterli a riposo”. Riguardo alla sua malattia, Emma svela di aver sfoggiato una certa forza anche dopo aver ricevuto la diagnosi: “Non ho mai pensato ‘perchè capita di nuovo a me?’. Mi sono detta ‘E’ successo, mi curo, torno’ e così è stato”. Sono state tante le critiche che la Marrone ha ricevuto dopo aver condiviso con i suoi fan quanto stava accadendo, scegliendo ancora una volta i social come canale principale. “Non ho avuto modo di espormi troppo”, ha detto ancora, “non potevo non dirlo. Qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla. La paura c’è ancora. Ogni tre mesi, quando devo fare le analisi. Ma in sala operatoria sono entrata come una spaccona“.

Malattia Emma Marrone, un fulmine a ciel sereno

La malattia di Emma Marrone è stato un fulmine a ciel sereno e non solo per la stessa cantante, ma anche per gli ammiratori che hanno vissuto da vicino il suo dramma. Giorni di forte preoccupazione, da quando la salentina ha scelto di rivelare sui social che il brutto male era ritornato. “Ho avuto paura”, ha detto a Verissimo lo scorso novembre, “credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi falsi. Grazie alla paura capisco il valore del coraggio anche nelle piccole cose“. Nel settembre dell’anno scorso, la Brown infatti è stata informata di una recidiva del tumore ovarico, a poco tempo di distanza dal singolo Io sono bella. “Durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema”, ha raccontato, “e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità“. La situazione poi è migliorata, anche se l’artista di tanti successi si deve sottoporre a continui controlli per monitorare tutto. “La mente in questo caso fa tantissimo, ti aiuta a recuperare in fretta”, ha aggiunto, “avevo voglia di tornare dal mio pubblico, di fare ascoltare questo disco, di sorridere, di stare bene”. Per questo Emma non si è fermata un attimo e non appena ne ha avuto la possibilità, è ritornata più attiva che mai. Il disco Fortuna l’ha spinta inoltre a riflettere quanto si senta fortunata. “Ho quasi 36 anni e il bilancio è in positivo”, ha evidenziato, “ho realizzato dei sogni incredibili. Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni li ho sempre superati. Sono sana, sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi e che non hanno avuto le mie stesse possibilità. Di che devo lamentarmi? Di niente, di niente. E la musica è la mia vita”.



