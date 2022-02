Malattia Emma Marrone, tumore e operazioni/ Lotta iniziata oltre 10 anni fa: oggi…

Nello studio di “Verissimo” questo pomeriggio tutti i riflettori saranno puntati su Emma Marrone: infatti sarà la 37enne cantautrice salentina, ma nata a Firenze, uno dei nomi di punta del parterre di ospiti della puntata domenicale dell’oramai consueto rotocalco condotto da Silvia Toffanin. E con la padrona di casa l’artista reduce da Sanremo 2022 (e dalle polemiche che l’hanno accompagnata anche per via dei suoi outfit) parlerà non solo del Festival e dei suoi prossimi progetti musicali, ma pure della sua vita privata con uno sguardo inevitabilmente su amori vecchi e (presunti) nuovi ma anche quella battaglia con un tumore durata tanti anni e che oggi la diretta interessata ha vinto.

Infatti Emma per più di dieci anni ha dovuto lottare con un cancro all’utero e alle ovaie, sottoponendosi anche a dei delicati interventi chirurgici: tuttavia per molto tempo del dramma privato della Marrone non si è saputo nulla e solo la sua prima uscita pubblica con un post su Instagram (“Mi devo fermare per un problema di salute”) ha fatto sì che pian piano la verità emergesse e la stessa artista ne parlasse liberamente, tanto che oggi è lei stessa in prima linea nel promuovere la prevenzione in campo oncologico partecipando a diverse campagne di sensibilizzazione. Ma andiamo con ordine: tutto comincia nel lontano 2009, poco prima che la diretta interessata si presentasse a quei provini di “Amici” che le avrebbero cambiato la vita: la prima diagnosi, all’età di 24 anni, parlava di un tumore all’utero e alle ovaie, con tanto di operazione d’urgenza eseguita presso il Policlinico Umberto I di Roma e senza dover ricorrere successivamente alla malattia.

EMMA MARRONE, IL TUMORE ALL’UTERO E ALLE OVAIE: UNA LOTTA DI OLTRE 10 ANNI MA ORA…

Intanto la carriera di Emma decolla (senza che lei rivelasse mai nulla della malattia) con tanto di partecipazione a Sanremo assieme ai Modà: è il 2011 e la cantautrice comincia a raccontare di quella diagnosi e dell’intervento chirurgico, poco prima di dover affrontare un secondo intervento: pare che la stessa Emma avesse firmato il suo consenso alla donazione degli organi prima di entrare in sala operatoria. Il tumore alle ovaie era tornato e questa volta le vengono asportate una tuba e un ovaio ma per fortuna la Marrone non deve sottoporsi nemmeno questa volta alla chemioterapia. Come è emerso in seguito, la cantautrice aveva deciso in questa circostanza (2013) di far congelare il proprio tessuto ovarico temendo che in futuro di non poter diventare madre. “Quell’operazione volevo farla da sveglia e con l’epidurale, volevo capire tutto in tempo reale: oggi sono una splendida ragazza mono ovarica” aveva scherzato Emma in una intervista al Corriere della Sera.

Poi, con un altro balzo in avanti, eccoci al 2019 con un annuncio allo stesso tempo carico di speranza e determinazione ma che aveva anche allarmato molto i suoi fan: “Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi, grazie e state sereni davvero” aveva scritto Emma sui social a settembre. Si tratta dell’ultimo stop alla sua attività artistica dato che solo una settimana dopo la stessa cantante pubblicava uno scatto con tanto di braccialetto a testimoniare l’ultima puntata in ospedale. Infine, dopo alcuni mesi di silenzio e gli usuali controlli di routine, eccoci al 2020 con l’annuncio da parte di Emma di aver vinto la sua lotta col cancro: “Passo più tempo nei centri medici che nelle Spa” ha scherzato una volta, spiegando di dare molta importanza alla prevenzione e invitando tutte le donne a seguire il suo esempio, in quanto testimonial di lusso delle campagne a tema ma pure di chi è stata fortunata e ce l’ha fatta.



