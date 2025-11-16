Malattia Enrica Bonaccorti, come sta? Dopo la scoperta del tumore al pancreas, un periodo difficilissimo tra terapie e una forma di depressione

Enrica Bonaccorti ha scoperto a inizio luglio di avere un tumore al pancreas. Una malattia terribile, la stessa che aveva avuto la sua amica Eleonora Giorgi, che ci ha lasciato a marzo del 2025. Una triste coincidenza che inizialmente ha gettato Enrica nello sconforto. La grande conduttrice, infatti, per mesi si è chiusa in sé stessa, affrontando la malattia in maniera molto negativa, senza rispondere ad amici e parenti e affrontando l’iter come se fosse già arrivata la sua fine. “Mi concentravo sulle cose pratiche, come l’organizzazione del mio funerale” ha ammesso. Oggi Enrica sta meglio, anche e soprattutto dal punto di vista mentale. Nell’intervista a “Gente” ha raccontato: “All’inizio vedevo tutto nero ed ero depressa. Ora ho un bell’atteggiamento, lucido e positivo. Sento calore attorno a me”.

Chi sono gli ex fidanzati di Enrica Bonaccorti/ Da Carlo Di Borbone a Renato Zero: "Ero innamorata"

Dopo mesi di smarrimento e di “letargo a occhi aperti”, come lo ha definito lei, Enrica Bonaccorti ha deciso di cambiare prospettiva e atteggiamento, combattendo fino alla fine per la sua vita. “Dopo aver raccontato della malattia, ho sentito il calore della gente intorno a me. E ho fiducia nella ricerca. Tutto questo mi ha restituito uno sguardo verso il futuro e sono tornata a credere di poter andare avanti” ha raccontato la conduttrice.

Chi è Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti/ "Io e mamma legate da un destino comune"

Malattia Enrica Bonaccorti, come sta? Finita la chemioterapia: “Debole ma…”

Enrica Bonaccorti, come sta oggi? La conduttrice e attrice, che ha scoperto di essere malata di tumore al pancreas nel luglio del 2025 dopo un controllo medico, ha concluso il ciclo di chemioterapia, che l’ha resa molto debole. Oggi è alle prese con la radioterapia, più leggera in quanto effetti collaterali ma comunque molto importante nel processo che mira a ridurre il tumore. Come sottolineato ancora dalla presentatrice e attrice, infatti, il suo tumore al pancreas non è operabile: la speranza, dunque, è quella di riuscire a ridurre la massa tumorale con le terapie alle quali si sta sottoponendo.