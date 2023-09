Malattia Enrica Bonaccorti: perché si è operata?/ Dal calcolo al rene all’intervento a cuore aperto: come sta

Enrica Bonaccorti, perché si è operata? Tutto quello che è accaduto alla conduttrice

Cos’è accaduto a Enrica Bonaccorti? Qual è la sua malattia? Negli ultimi giorni la celebre opinionista e conduttrice è tornata sotto i riflettori ma non per qualcosa di positivo. Bonaccorti ha avuto dei problemi di salute che l’hanno costretta ad un intervento molto delicato. Da mesi Enrica era scomparsa dai radar. Con la ‘chiusura’ del Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, Bonaccorti, che era uno dei volti fissi del programma, si è dileguata dal piccolo schermo. La verità è che dietro questa assenza prolungata dalla TV gravava anche un problema di salute.

Enrica Bonaccorti ha subito un’operazione a cuore aperto della durata di ben 8 ore. È stata proprio la conduttrice a raccontarlo in un lungo post su Facebook, spiegando come tutto sia partito con un prurito: “Un giorno a inizio luglio comincio ad avere ovunque un prurito terribile, tutto il corpo diventa rosso fuoco a macchie, sembravo quella bambina bruciata che scappa da Hiroshima. Non avevo cambiato niente nell’alimentazione o nei farmaci, non avevo preso sole, insomma era solo il mio corpo che urlava che qualcosa non andava”.

Enrica Bonaccorti e l’operazione a cuore aperto: “Durata otto ore”

I dottori iniziano ad indagare e, dopo aver scoperto la presenza di un calcolo al rene, comprendono che c’è qualcosa che non va al cuore: “[…] vengono da me il giorno dopo col viso scuro per dirmi che c’è qualcosa che non va al cuore, serve una tac, poi una coronarografia, da cui stabiliscono che ho le arterie tutte ostruite, un paio di mesi e potevo andarmene.” Un’operazione difficile quella di Bonaccorti: “Servono 4 bypass, prendere le vene dalle gambe per ricostruire un percorso alternativo che porti il flusso sanguigno al cuore.” ha raccontato, svelando come per fortuna tutto sia poi andato bene. Lei stessa, in un post pubblicato su Instagram, ha annunciato che nuovi dettagli saranno svelati questa sera, 26 settembre, al Tg1 delle 20.

