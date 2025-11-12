Malattia Enzo Iacchetti: "Soffro di depressione da sempre" e poi la confessione choc: "Ho sensi di colpa per la morte di mio padre"

Malattia Enzo Iacchetti: “Depressione? L’ho sempre avuta

Attore comico e conduttore brillante, Enzo Iacchetti è ospite della puntata di oggi, mercoledì 11 novembre 2025, de La volta buona di Caterina Balivo per parlare del suo libro, 25 minuti di felicità. Eppure si felicità nella sua vita ce n’è meno di quando si possa immaginare. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera di alcuni mesi fa, il conduttore ha ammesso: “Vivo in solitudine e amo il silenzio.”

E subito dopo ha parlato della sua malattia Enzo Iacchetti spiegando che in passato ha sofferto di depressione e forse non ne è del tutto uscito: “Strano, io che ho sempre amato tanto la musica, adesso non riesco ad ascoltarla. Eppure, mi ha dato tanto. Forse troppo. Che sia depressione? L’ho sempre avuta….Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere”.



Enzo Iacchetti e la confessione choc: “Mi sento in colpa per la morte di mio padre”

La malattia Enzo Iacchetti si è affacciata quando il conduttore era giovanissimo in seguito ad un gravissimo lutto che lo ha colpito e di cui si rattrista ancora a parlarne nonostante siano passati moltissimi anni: la morte del papà con cui aveva un rapporto conflittuale. In un’intervista a La Ragione del 2022 ha confessato: “Mio padre è venuto a mancare quando avevo solo 21 anni. Ancora oggi ho un fortissimo senso di colpa perché non andavo d’accordo con lui. Ero fissato con la musica e le chitarre e non pensavo alle difficoltà che affrontava ogni giorno. Con la sua morte sono andato molto in crisi.” Qualche anno fa Martino Iacchetti, figlio di Enzo, aveva raccontato questo aspetto di suo padre a Verissimo: «È una persona pensierosa e triste, troppo preoccupata del tempo che passa. Essenzialmente lui non è un comico, ma è un malinconico dentro. È tutt’altro che una persona sempre allegra». Lo stesso conduttore, attore e scrittore, infine ha confessato che la pandemia ha ampliato questa sua sensazione: “Mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho.”