Malattia Ezio Bosso, sindrome neurovegetativa/ “Le funzioni vitali erano compromesse”

«Le sue funzioni vitali erano compromesse dalla malattia neurovegetativa». Così Agorà dopo l’annuncio della morte di Ezio Bosso. Sulla malattia del pianista 48enne si è fatta tanta confusione in questi anni. Questo perché inizialmente la patologia fu identificata come la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, invece Ezio Bosso aveva sviluppato una malattia autoimmune i cui effetti sono simili a quelli della sclerosi laterale. Nel suo caso furono colpiti i motoneuroni, le cellule cerebrali che sono responsabili del controllo dei movimenti. Questo conduce alla paralisi della muscolatura volontaria, alla perdita di forza negli arti e nei muscoli che hanno funzioni vitali come la respirazione e la deglutizione. Per la malattia che ha afflitto Bosso, scrive Fanpage, l’unico farmaco utilizzabile è il riluzolo, che però perde efficacia man mano che il corpo del paziente si abitua alla stanza. Il calvario cominciò nel 2011 per Ezio Bosso: la malattia neurovegetativa gli fu diagnosticata dopo l’intervento per un cancro al cervello, sempre nello stesso anno.

🔴 #EzioBosso è morto a 48 anni, direttore d’orchestra, compositore, pianista. Le sue funzioni vitali erano compromesse da malattia neurovegetativa. Aggiornamenti con @iosonocarrara pic.twitter.com/WTtcDITbkZ — Agorà (@agorarai) May 15, 2020

MALATTIA EZIO BOSSO, SINDROME NEUROVEGETATIVA

«La malattia mi ha allenato a soste forzate ben peggiori», aveva dichiarato nelle scorse settimane Ezio Bosso parlando della “quarantena” a causa dell’emergenza coronavirus. L’attenzione alle condizioni di salute del pianista è stata sempre alta, ma a tratti si è rivelata morbosa. Ma spesso si è fatta anche confusione. Non aveva la Sla: il suo ufficio stampa parlò di «un errore mediatico». Una precisazione di non poco conto: l’ufficio stampa parlò infatti anche di «false speranze che noi si abbia una cura miracolosa, che non abbiamo semplicemente perché il Maestro Bosso NON ha la Sla». Come quando i media parlarono della perdita dell’uso delle mani, un’altra circostanza smentita. «Altrimenti non potrebbe nemmeno dirigere o mangiare al ristorante, prendere il caffè, insomma fare tutte quelle cose che tutti gli vedono fare normalmente». In realtà, Ezio Bosso aveva dichiarato che non aveva più forza nelle mani per suonare bene, quindi non avrebbe più suonato solo perché non voleva che il risultato non fosse all’altezza delle sue aspettative. Ma la musica non lo ha mai abbandonato, lo ha accompagnato fino alla fine.



