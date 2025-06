Malattia Fausto Leali, soffre del morbo di Parkinson? Lui rompe il silenzio e svela tutta la verità: "Ho avuto solo alcuni problemi di salute"

Ospite della puntata di oggi de La volta Buona, 25 giugno 2025 è Fausto Leali, nel suo salotto di Rai1 Caterina Balivo come sempre ha un ricco parterre di ospiti tra cui il popolare cantante dalla voce profonda e riconoscibilissima. La carriera del cantante è costellata di successo da A Chi a Ti Lascerò mentre nella sua vita privata ha avuto tre mogli e quattro figli, negli anni scorsi tuttavia si è fatta sempre più insistente la voce di una presunta malattia Fausto Leali.

Fausto Leali soffre del morbo di Parkinson? Negli anni scorsi si è diffusa la voce che il cantante soffrisse di una grave malattia. Non è chiaro da dove sia partita l’indiscrezione ma quel che è certo è che si tratta di una fake news, non è malato ma semplicemente nel corso degli anni si è sottoposto a diversi interventi chirurgici ma per altre cause. Scendendo più nel dettaglio nel 2017 ha dovuto rimuovere un’ernia mentre due anni dopo si è sottoposto ad un intervento di cataratta.

Dopo la diffusione delle indiscrezioni sulla presunta malattia Fausto Leali ha rotto il silenzio rivelando qual è la verità. Il cantante attraverso i suoi profili social ha rotto il silenzio per rivelare le sue reale condizioni di salute e chiarire ogni dubbio, smentendo di soffrire del morbo di Parkinson e di essersi sottoposto ad interventi chirurgici e operazioni per altri motivi, in questo modo ha tranquillizzato i suoi fan e sostenitori dichiarando di stare bene e di essere pronto a dedicarsi alla sua passaione più grande, la musica: “Non ho il Parkinson, ma ho avuto alcuni problemi di salute negli anni. Ho affrontato un’operazione per un’ernia nel 2017 e, più recentemente, un intervento alla cataratta.”