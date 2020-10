Malattia Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ “Colpito da un tumore serio..”

Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi, sta male? “Colpito da un tumore serio durante il lockdown..”

Rivelazioni choc su Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi, oggi a Verissimo. A farle sarà la diretta interessata che alzerà il velo sulla sua vita privata e, in particolare, rivelerà cosa è successo nei durissimi mesi di lockdown quando si è resa conto che Fausto stava male. Proprio ai microfoni di Verissimo racconterà di aver capito che Fausto stava male proprio nel primo periodo di lockdown e che a stento è riuscita a farlo ricoverare salvo poi scoprire che il suo non era un semplice problema al cuoe bensì un tumore molto serio. Le anticipazioni su quello che sentiremo oggi, al momento, si fermano qui ed è inutile dire che la confessione di Iva Zanicchi sul suo Fausto Pinna sarà a dir poco drammatica visto che i due stanno insieme da trent’anni e si sorreggono ormai da una vita.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi, un amore lungo trent’anni

Ma chi è Fausto Pinna? Il compagno di Iva Zanicchi è un noto produttore musicale, è sardo, adora la buona cucina, soprattutto quella della sua terra, e vive in Brianza con la sua amata ugola d’oro. Fu proprio la musica a permettere a Fausto Pinna di incontrare e innamorarsi di Iva Zanicchi grazie all’album Care colleghe. I due si sono conosciuti nel 1986 quando Iva era ancora sposata con Tonino Ansoldi, il suo primo marito, padre della sua unica figlia Michela. Alla fine degli anni ’70 divorziò dal marito per Fausto e da allora non sono mai lasciati anche se non sono mai convolati a nozze e non hanno mai avuto figli. Questo non ha mai scalfito la natura del loro rapporto tant’è che si continua a parlare del romanticismo e della gelosia di Fausto Pinna che continua a corteggiare Iva Zanicchi ogni giorno anche se una volta sembra che abbia provato a tradirla. In un locale, lui e una donna si guardavano con insistenza fino a quando entrambi non si sono alzati per andare fuori. Lei ha notato tutto e li ha seguiti per poi rivolgersi subito a questa donna: ‘Signora, lo vuole? Se lo prenda pure’. Solo una leggenda o oggi Iva Zanicchi a Verissimo racconterà questo e altri aneddoti della sua vita di coppia?



