Federica Pellegrini e il periodo difficile alle prese con la malattia: la campionessa ha sofferto di bulimia durante l’adolescenza.

Quando si parla di personalità che hanno scritto la storia nel mondo dello sport, si pensa quasi come a macchine perfette; uomini e donne capaci di tutto grazie alla loro determinazione, forgiati dalla concentrazione e immuni alle difficoltà.

La realtà che si cela dietro le personali storie di vita corregge questo assunto fuorviante come dimostrato dal recente racconto di Federica Pellegrini a proposito della malattia. Dopo le mirabolanti conquiste nel mondo del nuovo, anche in tv ha tentato di primeggiare prendendo parte all’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Proprio nel talent di Milly Carlucci ha raccontato senza filtri la sua storia alle prese con la bulimia; un calvario che accomuna tante donne in età diverse e che lei stessa ha dovuto dirimere.

Federica Pellegrini e il calvario della bulimia: “Mi ingozzavo di cibo dalla mattina alla sera, poi vomitavo tutto…”

“La mia famiglia e il nuovo mi hanno salvata”, spiegava Federica Pellegrini a Ballando con le stelle a proposito della malattia. La campionessa ha infatti sofferto di bulimia in giovane età, quando i cambiamenti esteriori spesso possono generare una sorta di scompenso dal punto di vista percettivo; un riflesso che non si riconosce e che genera turbamenti che necessitano aiuto e sostegno. “Quando il tuo corpo ha quella fase di passaggio da corpo di bambina a donna, non ti riconosci più”.

Quella percezione deviata della sua fisicità, quel riflesso che le sembrava non corrispondere allo specchio, ha scatenato appunto il calvario della malattia per Federica Pellegrini: “Il non riconoscermi mi ha portata verso la bulimia… Mi ingozzavo di cibo dalla mattina alla sera e poi vomitavo tutto quello che avevo mangiato”. Fortunatamente, la sua passione più grande è stata salvifica. Come accennato in precedenza, proprio il nuoto l’ha tirata fuori da quel calvario e ovviamente anche l’amore incondizionato della sua famiglia.