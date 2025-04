Malattia Federico Zampaglione: cosa è accaduto all’attore

Nel corso degli ultimi anni il noto cantante e leader dei Tiromancino non ha fatto mistero della malattia che lo ha colpito. Una pagina molto complicata della sua vita, che Federico Zampaglione ha deciso di raccontare a 360°. Tutto è iniziato la scorsa estate, quando Federico Zampaglione si è recato in ospedale per un intervento di rimozione di colecisti, ma dopo un primo intervento la questione è precipitata e a tal proposito il cantante ha raccontato nel dettaglio l’accaduto: “Improvvisamente sono cominciati dei dolori indescrivibili e spaventosi. Una cosa disumana. Sono stato ri-operato” le parole di Federico Zampaglione sul post intervento che si è rivelato molto complicato. “Avevo sonde infilate ovunque, vedevo le facce della mia famiglia e dei medici che erano spaventate” ha confessato l’artista.

Selvaggia Lucarelli/ "Ho vissuto un rapporto tossico. Chiara Ferragni? Giusto una seconda possibilità!"

Della malattia Federico Zampaglione ha poi raccontato di aver temuto il peggio a causa dei dolori lancinanti provati sulla sua pelle. Avvenimenti rari, ma che Federico Zampaglione ha vissuto molto da vicino e per fortuna può raccontare.

Malattia Federico Zampaglione, come sta ora

Per fortuna il peggio sembra ormai alle spalle per il cantante, dopo la malattia che lo ha colpito nei mesi scorsi. Dopo la malattia Federico Zampaglione è riuscito a mettersi alle spalle il passato, ripartendo anche con la carriera e lanciando un nuovo singolo, Il Cielo, che ha giocato un ruolo fondamentale durante il ricovero in ospedale:

Maria, figlia di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi?/ "Ci siamo affidati alla fecondazione assistita"

“Nella camera di ospedale avevo una finestra da cui si vedeva il cielo. In quei momenti vai all’essenza della tua anima e ho iniziato a elaborare una melodia nella mia testa, partendo da lì” ha raccontato l’artista tornando con la testa a quei giorni complicati e che per fortuna adesso fanno parte solo del passato del leader dei Tiromancino.