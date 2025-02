Non è un Sanremo 2025 facile per Francesca Michielin: è caduta dalle scale e per questo si è fatta male alla caviglia. Non si esibiva davanti all’Ariston da anni e sperava di poter portare tutto il suo talento in grande forma, ma così non è stato in maniera effettiva, anche se l’affetto del pubblico è rimasto invariato. Nel 2023 la cantante si è dovuta sottoporre a un intervento che si chiama nefrectomia e detto in parole povere è l’asportazione del rene.

La cantante che partecipa a Sanremo con il brano ‘Fango in Paradiso’ aveva confidato con ironia e simpatia che il suo rene ballerino le ha sempre dato un po’ fastidio ed è sempre stato un po’ sfortunato. Poi si è sottoposta a questo intervento al fine di star finalmente meglio e poter tornare alla vita di tutti i giorni coltivando la musica che la tiene in vita.

Malattia Francesca Michielin e l’asportazione del rene: “Ora sono più forte di prima”

Sopravvivere a qualsivoglia intervento rende comunque più forti. È anche questo il caso di Francesca Michielin che ha confessato che il suo corpo ora è perfetto “proprio perché non lo è più”, infatti le manca un rene. Glielo hanno dovuto asportare per quale motivo? Lei non lo ha mai svelato, però stando a qualche ricerca online si è venuti a scoprire che si attua un intervento di questo tipo in due casi ben distinti: quando si è in presenza di un tumore oppure quando il rene è ormai non più adatto alla sua funzione principale.

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2025 la nota cantante si è lasciata andare a un momento di commozione, raccolto freddamente da un Carlo Conti impacciato, per l’intensità del brano portato in gara e per il periodo che ha dovuto passare. D’altronde nessuno dei big in gara è un robot, ma un essere umano che lavora sodo affinché il pubblico possa apprezzare sempre il loro lavoro. Nei giorni scorsi l’interprete ha detto di volersi godere la gara senza stare troppo a pensare al look.