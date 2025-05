Malattia Francesco, figlio di Sal Da Vinci: “Per una diagnosi sbagliata…“

Oggi pomeriggio, sabato 24 maggio 2025, va in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con Verissimo e tra gli ospiti di Silvia Toffanin troviamo anche Sal Da Vinci. Il cantante si racconterà a tutto tondo, tracciando un bilancio della sua vita segnata da momenti di grande gioia alternati a periodi di difficoltà che hanno messo a dura prova la sua famiglia. Tra questi la malattia del figlio Francesco che, all’età di circa un anno e mezzo, andò incontro a seri problemi di salute che preoccuparono e non poco il cantante e la moglie Paola Pugliese.

A raccontare quanto accaduto fu il cantante in una precedente intervista sempre a Verissimo, rilasciata lo scorso novembre: “Per una diagnosi sbagliata di un pediatra Francesco si ammalò, mi dissero che aveva un’otite o al massimo un mal di gola, ma la febbre non passava“. Ad allarmare la famiglia fu un episodio in particolare: “Una mattina mi avvicino alla culla e vedo Francesco con gli occhi aperti, mi guardava con uno sguardo nel vuoto. Io tentavo di parlargli, poi non ci ho capito più niente, l’ho preso, mi sono messo in macchina e sono andato all’ospedale“.

Sal Da Vinci, la meningite del figlio Francesco: “Mesi complicati“

Dopo l’immediata corsa in ospedale, Sal Da Vinci e sua moglie andarono incontro ad alcune difficoltà dal momento che presso la struttura non riuscirono a fornirgli la diagnosi corretta: “Non ci dicevano niente, le notizie erano contrastanti, io e mia moglie aspettavamo fuori“. Alla fine, arrivò la diagnosi: “Ci dissero che aveva una meningite, fu molto aggressiva. Eravamo disperati, ci dissero che dovevano estrarre il midollo osseo dalla sua colonna vertebrale. Francesco non aveva neanche un anno e mezzo“.

Fu fondamentale l’intervento di una dottoressa e, dopo un’ulteriore lunga degenza in ospedale, alla fine il figlio Francesco guarì: “La dottoressa fu lungimirante, lei si accorse subito che la situazione era complicata. Francesco venne ricoverato: dopo 15 giorni mio figlio venne trasferito in un altro ospedale. Sono stati mesi complicati, però è avvenuto un miracolo“.