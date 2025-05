Problemi per Francesco Renga, il noto cantante ha annunciato in un lungo messaggio via social di essere stato costretto a saltare due dei prossimi appuntamenti in programma. Intervenuto sul proprio account Instagram, il cantante e vincitore del Festival di Sanremo 2005 ha ammesso di avere dei problemi di salute che lo hanno spinto a cancellare due delle prossime date, spiegando anche i dettagli e ricostruendo l’accaduto:

“Non mi è mai capitato in 40 anni. Finite le prove settimana scorsa mi sono beccato una bronchite, che poi si è trasformata in una laringite virale. Ho aspettato la visita di stamattina perché volevo assolutamente non deludere nessuno. Perché questa cosa mi mortifica… mi fa impazzire solo l’idea. Purtroppo la situazione non è migliorata. L’otorino ha sconsigliato vivamente ogni sforzo vocale per non compromettere la guarigione e così l’intero tour” ha proseguito Francesco Renga sempre via social. Malattia che dunque spinge Francesco Renga a rivedere i piani per le prossime settimane.

Malattia Francesco Renga: “Chiedo scusa al pubblico”

Il cantante si è visto dunque costretto a un doloroso annuncio che mai avrebbe voluto fare ai suoi fan, che da anni lo seguono in lungo e in largo per l’Italia. Sempre attraverso i social, il noto artista che negli ultimi anni abbiamo visto collaborare a stretto contatto con il collega Nek per decine di date da tutto esaurito, ha colto l’occasione per scusarsi con i fan:

“Mi dispiace così tanto e sento il peso di questa responsabilità. Chiedo scusa a voi, ai miei musicisti, a tutte le persone che lavorano per questo meraviglioso tour che sta per partire. Ai miei collaboratori. A presto” le parole del cantante originario di Udine che spera di recuperare quanto prima la miglior condizione.

