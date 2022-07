Malattia Georgette Polizzi: “La bastarda si è svegliata”/ Torna la SLA, annuncio choc

Georgette Polizzi e l’annuncio choc: “La bastarda si è risvegliata…”

Georgette Polizzi è di nuovo in ospedale. L’ex concorrente di Temptation Island è tornata oggi a varcare la porta dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Lo scorso 21 marzo, la vita di Georgette si è arricchita di un nuovo capitolo. La nascita della figlia Sole l’ha aiutata a smorzare la sofferenza per la malattia con cui combatte da anni. Georgette ha voluto aggiornare i suoi followers sulle sue condizioni di salute. Da anni Georgette combatte con la sclerosi multipla. Stavolta a darle forza c’è la piccola Sole che le sta dando il coraggio per affrontare una nuova difficile prova.

L’imprenditrice ha postato sui social la foto della porta blu dell’ospedale e a corredo ha scritto la seguente didascalia: “Anche questa mattina varco lei “la porta azzurra”. Una porta che negli ultimi 4 anni ho varcato diverse volte. Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portato a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame. L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato corto per la fatica”. Georgette Polizzi ha poi comunicato ai suoi followers che ogni mattina sarà costretta ad andare in ospedale per fare iniezioni di cortisone. E’ stata lei ad annunciarlo e a spiegare i motivi: “In questi giorni la varcherò ogni mattina perché sembra che la bastarda si sia svegliata. Ogni mattina sarò qui a fare le infusioni di cortisone per farla tornare a dormire”.

A differenza delle altre volte, Georgette Polizzi ha confidato di aver pensato a sua figlia. Tutte le volte in cui Georgette si è trovata a varcare quella porta non era ancora mamma. Ora invece il pensiero fisso di Sole la attraversa e dice: “Questa mattina a differenza delle altre volte l’ho varcata pensando alla mia bimba e al fatto che vincerò come sempre ma non per me, questa volta vincerò per lei”. Il post ha ricevuto numerosi like e commenti e sono stati molti a voler testimoniare la vicinanza e l’affetto. Georgette ha poi pubblicato su Instagram una storia a cui si è paragonata ad una vera e propria guerriera: “Sono qui così ma in realtà mi sento così”.

La diagnosi di sclerosi multipla è arrivata a sconvolgere la vita di Georgette nel 2018. All’inizio l’ex concorrente di Temptation ha avvertito dei fastidi e dolori che si sono poi trasformati in una malattia invalidante. Al suo fianco è rimasto il marito Davide Tresse che non l’ha lasciata da sola neanche un momento. Georgette ora deve tornare a lottare ma ora accanto a lei a darle forza c’è anche la figlia Sole. L’arrivo della figlia è stato un vero miracolo visto che i medici le avevano sconsigliato di restare incinta. Georgette però ha deciso di ricorrere alla fecondazione assistita pur se anche in questo caso le complicazioni non sono mancate. Sole è però è venuta alla luce e ora farà da sostegno per la mamma che continua a lottare.











