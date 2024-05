Malattia Gianni Bella, come sta dopo l’ictus?/ La sorella Marcella: “Sta iniziando ad emettere suoni”

Gianni Bella, chi è e come sta il cantautore dopo l’ictus? Parla la sorella Marcella

Gianni Bella è uno dei pilastri della musica italiana, come autore ha firmato alcuni dei più grandi successi degli ’60 e ’70 ed ha collaborato con artisti del calibro di Adriano Celentano e Lucio Battisti oltre che scritto la quasi totalità delle canzoni della sorella Marcella Bella, tra cui la celebre Montagne Verdi. Nato a Catania nel 1947, Gianni Bella è stato colpito da un ictus nel 2010.

Dopo la malattia e l’ictus che lo ha colpito, come sta Gianni Bella oggi? Nei mesi scorsi, stando alle dichiarazioni riportate sul Riformista, la sorella Marcella ha spiegato che ci sono dei flebili miglioramenti: “Dopo l’ictus aveva paura di riavvicinarsi al pianoforte, teme lo stress. Però canticchia, emettendo dei suoni. Una volta ha improvvisato una melodia, l’ho registrata con il telefonino e ho coinvolto gli altri due fratelli per metterla in musica e scrivere il testo. Quella è la nostra canzone.”

Malattia Gianni Bella, come sta oggi? Marcella Bella: “È il mio idolo”

Sulla malattia di Gianni Bella la sorella Marcella ha rivelato che l’ictus non lo ha incattivito, anzi ha sempre affrontato tutto con estrema lucidità e dignità: “È sempre stato il mio idolo, ma persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita. Avrebbe potuto diventare depresso, egoista, si sarebbe potuto incattivire. Tutte cose legittime. Invece, ha affrontato l’ictus con dignità. Nei primi tempi, quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dirmi che stava bene” Gianni Bella nella sua lunga convalescenza può contare nell’appoggio e nel sostegno incondizionato della sua famiglia, della moglie Paola, delle figlie, e delle sorelle e fratelli.











