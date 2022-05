Malattia Gianni Bella, fratello Marcella/ “Ictus nel 2010, corpo paralizzato a metà”

Gianni Bella, fratello della cantante Marcella, sta combattendo ancora contro la malattia; nel 2010, infatti, fu colpito da un ictus che gli paralizzò metà del corpo. Sua sorella ha spiegato: “È sempre stato il mio idolo, ma persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita. Avrebbe potuto diventare depresso, egoista, si sarebbe potuto incattivire. Tutte cose legittime. Invece, ha affrontato l’ictus con dignità. Nei primi tempi, quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dirmi che stava bene”.

Nonostante il problema di salute e la malattia, Gianni Bella riesce ancora a comunicare: “L’ictus gli ha colpito la porzione di cervello delegata alla parola, ma non quella alla musica – ha chiarito Marcella –. Quando lo chiamo, io parlo come un fiume e lui dice ‘sì, sì, no, no’. Poi comincia a farfugliare e allora mi faccio passare sua moglie che è una interprete bravissima. Dopo l’ictus aveva paura di riavvicinarsi al pianoforte, teme lo stress. Però canticchia, emettendo dei suoni. Una volta ha improvvisato una melodia, l’ho registrata con il telefonino e ho coinvolto gli altri due fratelli per metterla in musica e scrivere il testo. Quella è la nostra canzone”.

Dopo il ricovero presso l’ospedale “San Giorgio” di Ferrara e una convalescenza durata sette mesi, Gianni Bella fece subito ritorno al lavoro in sala di registrazione e la sorella Marcella ha dichiarato all’Adnkronos che il fratello “è sempre stato il mio idolo e dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita”.

Addirittura, i due scrissero una canzone autobiografica che Marcella avrebbe voluto presentare al Festival di Sanremo del 2020: purtroppo, il brano fu scartato e l’artista si disse molto dispiaciuta, anche perché “Un amore speciale” era proprio la canzone alla quale facevamo riferimento poche righe fa, nata dalla melodia improvvisata da Gianni Bella e registrata da sua sorella con lo smartphone. A livello di vita privata, Gianni Bella è sposato da anni con Paola Bella ed è padre di due figlie, di nome Chiara e Nazarena.

