Di che malattia soffriva Giorgio Armani? Poche settimane fa il ricovero in ospedale per un'infezione polmonare.

Lutto nel mondo della moda per la morte di Giorgio Armani, il re della moda italiana venuto a mancare a 91 anni. La notizia della morte arriva poche settimane dopo la notizia della sua assenza alle due sfilate della sua maison previste per la Fashion Week milanese. Ad annunciare la morte dello stilista è stato il Gruppo Armani con un comunicato ufficiale.

“Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire“. Lo stilista che ha vestito tantissimi divi di Hollywood ma di quale malattia soffriva?

Malattia Giorgio Armani: di cosa soffriva lo stilista

Lo scorso giugno, in occasione della Fashion Week di Milano, Giorgio Armani aveva saltato le sue sfilate a causa di un recente ricovero per un’infezione polmonare e stava trascorrendo la convalescenza a casa. Già lo scorso anno, lo stilista aveva avuto qualche problema di salute riuscendo, però, a superare tutto al punto da essersi presentato alle sfilate di giugno 2024, tre giorni dopo le dimissioni dall’ospedale.

Lo stilista ha poi trascorso un’estate tranquilla fino a qualche giorno fa quando le condizioni sono peggiorate, come fa sapere il Corriere della Sera, a causa di un problema allo stomaco. Tuttavia, lo stilista aveva ricominciato a mangiare e nulla lasciava pensare che potesse spegnersi poco dopo.

