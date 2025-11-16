Giovanni Allevi torna a Domenica In per raccontare la battaglia contro la malattia: cos'è il mieloma multiplo, come si cura e qual è la speranza di vita

Ospite ancora una volta del salottino di Mara Venier a Domenica In, il famosissimo compositore – noto anche per la sua folta chioma riccia – Giovanni Allevi tornerà quasi certamente a parlare della complessa malattia che l’ha colpito solamente qualche anno fa, facendogli perdere – per breve tempo – ogni speranza in vista di una lunga e complessa terapia che oggi possiamo dire per certo (fortunatamente) che ha avuto i suoi effetti positivi.

Era esattamente il 2 giungo del 2022 quando Giovanni Allevi – ha raccontato qualche mese fa a Verissimo – scoprì di soffrire di una malattia che mai si sarebbe immaginato: durate un concerto, infatti, a causa di quello che pensava essere un semplice e comune mal di schiena non riuscì ad alzarsi dallo sgabello davanti al suo pianoforte, capendo che non si trattava affatto di una malattia comune per la quale sarebbe bastata una pomata.

Sottopostosi agli esami del caso, a Giovanni Allevi fu così confermato che quel mal di schiena era legato a un mieloma multiplo che si era progressivamente sviluppato fino a formare “metastasi ossee in tutto il corpo”: un colpo durissimo per il compositore, ma con la giusta pazienza e l’aiuto costante di un equipe medica di primissimo livello è riuscito a contenere la malattia; tanto che già lo scorso anno era salito sul palco di Sanremo per parlare della sua battaglia, eseguendo anche la sua “Tomorrow”.

Cos’è il mieloma multiplo: sintomi, cure e speranza di vita della malattia di Giovanni Allevi

Al di là della battaglia di Allevi, qui vorremmo più che altro soffermarci sulla malattia in sé contro la quale ha combattuto, ovvero – appunto – il mieloma multiplo: in parole povere si tratta di un tumore del sangue (anche piuttosto diffuso, dato che all’anno colpisce quasi 6mila nuovi pazienti) nel quale l’organismo produce una enorme quantità di plasmacellule, a loro volta responsabili della produzione dei comuni anticorpi e che si attivano solamente quando vi è una malattia.

Complessivamente i sintomi del mieloma multiplo – esattamente come nel caso di Allevi – sono piuttosto semplici da riconoscere perché si va dal dolore localizzato, fino alla rottura improvvisa delle ossa e a un generale senso di stanchezza; mentre la terapia dipende in larga parte dallo stadio in cui si trova quando viene diagnosticato: fino a qualche anno fa era comune la chemioterapia, oggi sostituita – almeno, in prima battuta – dall’immunoterapia con anticorpi monoclonali, con un tasso di sopravvivenza a 5 anni che oscilla tra il 48% e il 71% a seconda dello stadio.