Essere figli d’arte non significa unicamente ereditare un determinato estro artistico o scegliere di seguire le medesime orme; talvolta ciò che resta sono racconti toccanti, esperienze di vita che si celano dietro la notorietà che può anche ricadere sul benessere affettivo dei figli. Lo dimostra la commovente storia di Cristiana Ciacci, figlia dell’iconico Little Tony e Giuliana Brugnoli. Per via della sua fragorosa carriera, il cantante è stato poco presente nella vita della figlia seppur tentando di donare appena possibile amore e leggerezza; per una ragazza giovane, nel pieno dell’adolescenza, è però difficile valutare con razionalità una circostanza simile. Cristiana Ciacci ha vissuto la medesima esperienza anche in relazione alla mamma, Giuliana Brugnoli, non impegnata nel mondo dello spettacolo ma comunque spesso lontana in quanto hostess di volo. Le conflittualità, le assenze; come raccontato da Cristiana sono state fonte di sofferenza; un dolore incrementato dalla malattia della mamma, un terribile tumore che l’ha strappata alla vita quando sua figlia non era ancora maggiorenne.

“Ho avuto tanti sensi di colpa perchè ho perso mamma quando avevo 17 anni, nel pieno della mia ribellione data appunto da tutta la somma di quello che avevo vissuto prima; di queste assenze, di questo amore negato”, questo il toccante racconto di Cristiana Ciacci in un’intervista a Verissimo, proprio a proposito del rapporto conflittuale con la mamma Giuliana Brugnoli prima di perderla a causa della malattia. “Rinfacciavo anche molto a mamma, giustificavo papà per la sua carriera, anche lei ovviamente la aveva, però ci sono anche io. Le dicevo: ‘Perchè non rinunci alla tua carriera per stare con me’, quindi io sono stata tanto arrabbiata con lei…”.

Cristiana Ciacci: "La morte di mamma Giuliana Brugnoli? Mai superata del tutto

Crescendo, Cristiana Ciacci ha chiaramente maturato una visione diversa di quella circostanza: la malattia della mamma Giuliana Brugnoli e la morte prematura sono ancora oggi fonte di dolore anche in relazione al fatto di essere riuscita ad alleggerire quel rapporto prima del triste evento. “La morte di mamma è stato un evento dal quale non mi sono mai ripresa del tutto”, raccontava la figlia di Little Tony qualche anno fa ad Oggi è un altro giorno. “Ha provato anche a togliersi la vita quando ha capito che doveva morire, voleva soffrire il meno possibile…”, struggente il racconto di Cristiana Ciacci a proposito del calvario della malattia vissuto dalla mamma Giuliana Brignoli e di come abbia vissuto quel periodo in maniera tutt’altro che serena.