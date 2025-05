Malattia Ignazio Boschetto: la nascita con un solo rene

Ignazio Boschetto, pur avendo solo 30 anni, è famosissimo sin da quando era bambino e, ad oggi, ha una carriera straordinaria costruita con Piero Barone e Gianluca Ginoble con cui forma il trio de Il Volo, nato all’interno della trasmissione televisiva “Ti lascio una canzone” che ha cambiato la vita di Ignazio, ma anche quella di Piero e Gianluca.

Nella sua vita, Ignazio ha dovuto fare i conti anche con il dolore come quello legato alla morte dell’amatissimo papa, scomparso qualche anno fa prima che Ignazio convolasse a nozze con la moglie Michelle e scoprisse che sta per diventare papà Ignazio, così, sta realizzando tutti i suoi sogni nonostante la rara condizione con cui convive sin dalla nascita.

Che cos’è l’agenesia

Ignazio Boschetto, infatti, pare sia nato con un solo rene a causa dell’agenesia che è una condizione particolare che indica l’assenza totale di un organo che può essere i reni, il pene nell’uomo, l’utero e i dotti Mülleriani nella donna, gli arti superiori e/o inferiori, il corpo calloso dell’encefalo e i testicoli come si legge sul portale My Personal Trainer.

Nel caso di Ignazio Boschetto, pare che il cantante sia nato con un solo rene e tale condizione non pregiudica la vita di una persona perché un solo rene può svolgere le funzioni che, solitamente, vengono svolte dai due reni. La diagnosi avviene attraverso un’ecografia e non esistono cure anche se, come detto, si può vivere con un solo rene. Nonostante tutto, Ignazio ha sempre dimostrato di avere una grande forza e determinazione che gli hanno permesso di realizzare non solo i sogni professionali, ma anche privati.

