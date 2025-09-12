Igor Protti annuncia tramite i suoi social il peggioramento del suo tumore nonostante l'operazione e la chemioterapia

Igor Protti, l’annuncio social della malattia

Dopo l’annuncio arrivato nei mesi precedenti Igor Protti è tornato a informare il mondo del calcio e in particolare i suoi vecchi tifosi sulle sue condizioni di salute e in particolare sulla situazione riguardante il tumore al colon che l’ex attaccante di Livorno e Bari ha scoperto nel mese di giugno e che aveva definito come la prossima sfida della sua carriera. Il bomber ha comunicato che nonostante la chemioterapia e l’operazione che nelle speranze sue e dei medici avrebbe dovuto eliminare la malattia, il tumore è tornato ma questa volta colpendo alle vertebre.

Nel post su Instagram sul suo profilo personale si vede l’ex attaccante sul letto di ospedale con uno sguardo che sembra determinato a vincere anche questa sfida e che ricorda quello che aveva in campo e con cui molte volte è riuscito a uscire vittorioso dal rettangolo verde di gioco. Nella descrizione l’attaccante dopo aver condiviso la brutta notizia ringrazia tutti i tifosi e le persone che gli stanno dimostrando il loro affetto e che gli stanno dando la forza per andare avanti e che come una grande comunità sono e rimarranno sempre la parte più bella e migliore del calcio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Igor Protti (@igor10protti)

Igor Protti, la reazione e i messaggi del mondo del calcio e dei tifosi

Igor Protti tra una decina di giorni, il 24 settembre per l’esattezza, compirà 59 anni e inizierà la sua seconda lotta contro il tumore che questa volta sarà portata avanti con una radioterapia con la speranza di sconfiggere “l’ospite”, come dallo stesso calciatore viene definito, e poter tornare ad una vita normale. Lo Zar però non ha intenzione di buttarsi giù come già ha dimostrato alla fine del mese scorso quando è tornato allo Stadio Armando Picchi dove è stato accolto da tutti i tifosi e in particolare dalla curva come un eroe in un abbraccio emozionante.

A Igor Protti si sono stretti tantissimi amici e conoscenti provenienti dal mondo del calcio come l’ex attaccante di Bari e Inter Nicola Ventola, che per due anni è stato compagno dello Zar proprio nel capoluogo pugliese, o numerosi giornalisti come Gianluca Di Marzio e Tancredi Palmeri. Non mancano poi i messaggi di tutti i tifosi nei quali è espresso tutto l’affetto nei confronti di un grande del passato e con i quali cercano di infondere un po’ di forza e di coraggio per questa nuova, difficile e spaventosa sfida che gli è stata posta davanti.