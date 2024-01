Malattia Ilaria Galassi: “Aneurisma congenito al cervello”/ “L’operazione è durata più di 10 ore”

Malattia Ilaria Galassi: “Aneurisma congenito al cervello”, il dramma dell’ex volto di Non è la Rai

Ilaria Galassi è una delle ex ragazze di Non è la Rai. L’ospite della puntata di oggi de La volta buona amatissima e ricca di successo poco più che adolescente la sua carriera ha subìto un pesante arresto prima a causa di incidente gravissimo che l’ha bloccata a letto per oltre un mese e poi per una malattia che poteva avere conseguenze letali. Della sua malattia Ilaria Galassi ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata a DiPiù: “Ho avuto un forte mal di testa e ho iniziato a fare cose strane, azioni che non avevano una logica, come continuare ad aprire e chiudere delle scatole senza motivo, e dicevo cose senza senso. Con me c’era il mio fidanzato di allora e una mia amica che hanno chiamato subito l’ambulanza”

14enne ucciso a Roma/ Lo zio: “Vogliamo giustizia, gli altri ricercati non si costituiranno”

Ilaria Galassi ha rischiato di morire per un aneurisma congenito al cervello che l’ha colpita nel 2000 quando lei aveva solo 24 anni e si stava ancora riprendendo da un gravissimo incidente avuto pochi anni prima. L’ex volto di Non è la Rai ha continuato così il suo racconto: “Ero gravissima. La diagnosi è stata devastante: aneurisma congenito al cervello. Mi hanno operata immediatamente, un intervento durato dieci ore”.

Malattia Angelica, la figlia di Pamela Petrarolo/ "Oggi sta bene, ma è nata con una malformazione congenita"

Ilaria Galassi e le conseguenze dell’aneurisma al cervello, come sta adesso: “Problemi di memoria”

Sulla malattia Ilaria Galassi ha rivelato: “La parte sinistra del cervello era gravemente compromessa e ho impiegato tre anni per recuperare, tre anni di logopedia e fisioterapia” Mentre su come sta adesso ha aggiunto: “Ancora oggi ho molti problemi di memoria e quando sono nervosa balbetto” Prima dell’aneurisma al cervello, Ilaria stava cercando la sua strada nel mondo dello spettacolo, era una valletta del programma di Iva Zanicchi, Ok il prezzo è giusto! ed aveva superato il provino come Velina di Striscia la notizia.

Ilaria Galassi, chi è l'ex di Non è la Rai: dall'incidente alla malattia/ "La mia vita non è stata facile"

Adesso Ilaria Galassi si è ripresa, anche se ha ancora degli strascichi e vive felice accanto al compagno Daniele ed ai due figli Rocco, di 19 anni nato da una precedente relazione ed il piccolo Riccardo. Su di loro sempre nell’intervista l’ex showgirl a DiPiù ha confessato: “Sono i miei angeli, la mia ragione di vita, i miei amori. Ho sempre lavorato molto per non fare mancare loro nulla.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA