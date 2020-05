Malattia John Peter Sloan, come è morto?/ Si parla di improvvisa crisi respiratoria

Pubblicità

Come è morto John Peter Sloan? Per il momento, intorno al decesso dell’attore e comico britannico – ma che da quattro anni viveva a Menfi, in Sicilia – c’è tanto mistero. Come abbiamo riferito, non ci sono notizie in merito: i colleghi che hanno annunciato la triste notizia tramite i social network non hanno precisato alcunchè, per cui al momento abbiamo soltanto le frasi della sua agente Stefania Milanesi. La quale ha riferito di come John fosse stato trasferito in ospedale all’improvviso, e lì non c’è stato niente da fare; su Libero Quotidiano si parla di “improvvisa crisi respiratoria”, ma più che altro quella sarebbe una conseguenza di un malore avvenuto in precedenza e che l’avrebbe causata. L’agente ha anche detto che l’attore soffriva di asma e aveva un enfisema: è possibile e plausibile che le cose siano collegate, ma per ora sappiamo ben poco.

MALATTIA JOHN PETER SLOAN: COME E’ MORTO?

Il mistero sulla morte di John Peter Sloan dunque si infittisce: non solo fino a tre giorni fa il comico, diventato famoso grazie alle sue lezioni di inglese a Zelig, sembrava stare bene ma addirittura la sua presenza sui social network non lasciava presagire che si potesse andare incontro a un simile epilogo. Il 21 maggio infatti John aveva postato su Instagram una foto che lo ritraeva sorridente, con le cuffire in testa e un microfono davanti a lui: un’immagine presa dallo studio di registrazione, l’attore annunciava con profonda soddisfazione il suo ritorno alla registrazione e sappiamo dal suo messaggio che aveva qualcosa in ballo con Audible, “presto un nuovo corso” aveva scritto. Poi la tristissima notizia: a questo punto bisognerà veramente capire cosa sia successo, nelle prossime ore probabilmente ne sapremo di più ma per il momento, e chiaramente anche in seguito, possiamo solo esprimere cordoglio per la scomparsa di John Peter Sloan e ricordarlo per quello che ci ha dato.



