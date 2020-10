Malattia Jole Santelli, com’è morta la Presidente Calabria?/ La battaglia col tumore

Combatteva da tempo contro la malattia la presidente della Calabria Jole Santelli e la notizia della sua prematura scomparsa ha sconvolto il mondo politico. La 52enne è stata ritrovata senza vita dalla sorella nella sua abitazione di Cosenza: nonostante il rapido intervento dei sanitari non c’è stato nulla da fare, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Come spiegato da Tgr, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi giorni, ma ciò non le ha impedito di continuare le sue attività da presidente della Regione. Ricordiamo che al momento sono sconosciute le cause del decesso. Come dicevamo, Jole Santelli da tempo combatteva contro la malattia, un tumore, e non ha mai fatto mistero della sua battaglia: anzi, spesso ne ha parlato pubblicamente per dare forza ai suoi cittadini, soprattutto a chi si ritrovava nella sua stessa condizione.

MALATTIA JOLE SANTELLI, LA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE

«Prima di candidarmi, siccome ci tengo alla mia vita e alla mia salute, ho chiesto se potevo farlo al mio oncologo. E lui mi ha detto: “Spero che ti candidi, che diventi presidente e poi spero di poterti dare qualche consiglio sulla Sanità”»: così aveva parlato della sua malattia Jole Santelli in un’intervista rilasciata a gennaio ai microfoni di Huffington Post. L’esponente di Forza Italia non si è mai lasciata condizionare dalle polemiche tipiche della politica, ribadendo sempre un suo motto: «Questa vicenda mi ha cambiato: mi ha tolto la paura e mi ha reso una persona libera. Nella vita si affrontano difficoltà di vario genere. Quando le superi, sei più forte, più libera, conosci il senso del limite e questo ti porta a ridimensionare ciò che nella quotidianità tendevi a ingigantire». E Jole Santelli ha sempre messo in risalto l’orgoglio di curarsi nella sua Regione, presso il reparto oncologico di Paola. Purtroppo però oggi dobbiamo salutarla, a soli 52 anni…



