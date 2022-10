Malattia Justin Bieber, rinviato il Justice World Tour/ Il cantante si ferma e…

Justin Bieber costretto a fermarsi: rinviato il Justice World Tour

Alla fine Justin Bieber ha dovuto arrendersi alla malattia, che lo sta costringendo in questi mesi ad annullare le date dei suoi concerti. Il Justice World Tour, il tour mondiale che l’ha visto anche calcare il palco del Lucca Summer Festival lo scorso 31 luglio, è stato ufficialmente rinviato. Le rimanenti date sono dunque posticipate a data da destinarsi, comprese le tappe di Bologna che avrebbero dovuto vedere il suo atteso ritorno in Italia il 27 e 28 gennaio prossimi.

Non trova pace il Justice World Tour, che inizialmente era stato programmato per il 2020 per promuovere l’ultimo progetto discografico della popstar, Justice. La pandemia da Covid-19 ha tuttavia rovinato i suoi piani e così il tour mondiale è stato ufficialmente posticipato al 2022: ha infatti preso il via lo scorso febbraio da San Diego. Tuttavia a settembre i problemi di salute di Justin Bieber l’hanno costretto a prendersi una pausa e a posticipare tutte le date fino a metà ottobre. Ora, però, arriva il rinvio definitivo di tutte le rimanenti date del tour a data da destinarsi.

I problemi di salute di Justin Bieber sono riscontrabili in una malattia neurologica, la sindrome di Ramsay Hunt, che deriva dall’infezione da virus Herpes Zoster. “All’inizio di quest’anno ho reso pubblica la mia battaglia contro la sindrome di Ramsay-Hunt, la mia faccia era parzialmente paralizzata“, aveva spiegato la popstar con un annuncio sui suoi canali social. Una malattia che l’aveva costretto ad interrompere temporaneamente il tour per prendersi cura di sé e rimettersi in salute.

“A causa di questa malattia non sono stato in grado di completare la tappa nordamericana del Justice Tour. Dopo essermi consultato con i miei medici, la mia famiglia e tutta la squadra sono andato in Europa nel tentativo di continuare il tour. Mi sono esibito in sei spettacoli dal vivo, ma mi è costato molto” aveva scritto rivolgendosi ai fan. La popstar ha dovuto alzare bandiera bianca e rinviare il suo Justice World Tour: ora gli spetta un periodo di riposo e di guarigione, in attesa di tornare ad infiammare il palco con i suoi sensazionali show.











