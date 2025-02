Malattia Katia Follesa: ecco la patologia dell’attrice comica

Katia Follesa è pronta a salire sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2025. L0attrice p pronta a regalare al pubblico la sua ironia, simpatia e bellezza unica. Amatissima dal pubblico a cui è fortemente legata, la Follesa ha condiviso proprio con i suoi fan la scoperta della malattia. Cresciuta con i nonni a causa degli innumerevoli impegni di lavoro dei genitori, nel 2003, la Follesa ha perso il padre a causa di una cardiopatia congenita.

La Follesa scopre così di aver ereditato dal padre la stessa malattia. Una scoperta che la spinge a partecipare al progetto del gruppo ospedaliero San Donato Foundation contro la patologia. La malattia di cui soffre Katia Follesa si chiama cardiomiopatia ipertrofica. “A un certo punto mi si è annebbiata la vista. Ma soprattutto, non sentivo più il cuore battere, una sensazione tremenda“, ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi.

Malattia Katia Follesa: l’importante dimagrimento

La malattia ha cambiato la vita di Katia Follesa che, oggi, segue una terapia di betabloccanti assumendo pastiglie ogni giorno con cui riesce a tenere sotto controllo la malattia scongiurando il rischio di sottoporsi ad un intervento chirurgico. In seguito alla malattia, la Follesa ha avuto anche un importante dimagrimento.

Come ha raccontato lei stessa, infatti, è riuscito a perdere ben 20 kg. Un dimagrimento che le ha permesso di risolvere problemi come tachicardia e fiatone. “Mi trovo bene, ora riesco a dormire senza avere la tachicardia o il fiatone“, ha infatti spiegato lei, “Per me perdere peso è stato fondamentale per la salute. Ho un problema congenito al cuore“. Grazie ad un regime alimentare sano ed equilibrato, ad uno stile di vita tranquillo e all’assunzione di farmaci, la Follesa convive senza problemi con la patologia di cui soffre.

