Il dolore di Kekko Silvestre tra depressione e critiche online: il cantante racconta il periodo più difficile della sua vita.

Malattia Kekko Silvestre, la diagnosi nel 2021: depressione acuta

Kekko Silvestre non è mai stato restio a parlare della sua malattia. Ad esempio, nel 2021 aveva confidato ai fan di soffrire di depressione acuta, talmente forte che non era riuscito a partecipare alla cerimonia della comunione di Gioia, sua figlia. In più, lo stato depressivo gli impediva di alzarsi dal letto: “Mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe, pensavo fosse un’influenza ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione“.

Così Kekko aveva raccontato e tanti erano stati i fan che lo avevano supportato ma a fare scalpore erano stati tutti quei commenti di chi invece faceva ironia sul suo stato di salute, utenti che invece di non dire nulla o di stargli vicino con un pensiero, lo ‘demolivano’ senza pietà. Il motivo? Ancora non si sa, ma un gran numero di persone avevano commentato senza empatia sotto ad un post in cui spiegava di aver ancora bisogno di ricaricarsi: “Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla“.

Malattia Kekko Silvestre, l’incidente prima di Sanremo 2025: caduto dalle scale del teatro

Durante l’ultimo Festival di Sanremo 2025 Kekko Silvestre aveva mostrato una grandissima forza, esibendosi nonostante avesse una contusione toracica in seguito ad una caduta. Nel corso della kermesse ha sempre cantato senza esitare, portando ogni esibizione fino alla fine e addirittura scontrandosi con il suo manager che non voleva facesse la performance. Purtroppo l’incidente era avvenuto proprio al Teatro dell’Ariston mentre scendeva le scale ma il frontman dei Modà non ha voluto saperne di fermarsi neanche per un minuto.